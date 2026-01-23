Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Виталий Кирсанов
23 января 2026, 09:41
62
Европейские лидеры признают, что доверие к США подорвано, а новые кризисы – лишь вопрос времени.
В Европе обеспокоены, что внимание к Украине может снова сойти на нет
В Европе обеспокоены, что внимание к Украине может снова сойти на нет / коллаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, facebook.com/worldeconomicforum

Что написано в материале Bloomberg:

  • Самым сложным вопросом остается Украина
  • В Европе обеспокоены, что внимание к Украине может снова сойти на нет

После напряженной недели в отношениях с президентом США Дональдом Трампом Европейский Союз заявил о намерении вернуть Украину в центр своей политической повестки дня. Об этом шла речь во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе, созванного на фоне угроз Трампа об аннексии Гренландии и введении тарифов против европейских стран. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские лидеры признали, что трансатлантические отношения понесли серьезный удар, однако подчеркнули: ЕС не может позволить себе разрыв с США из-за критической зависимости от американской торговли, финансовых потоков, энергетики и, прежде всего, гарантий безопасности для Украины.

видео дня

"Нет оснований для чрезмерного оптимизма, но мы потеряли время и должны вернуться к серьезным разговорам", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Аналогичную позицию высказал премьер Швеции Ульф Кристерссон, который призвал возобновить практическое сотрудничество с США.

Первым шагом к перезагрузке стало возобновление процесса ратификации торгового соглашения между ЕС и США, который был приостановлен после ультиматума Трампа по Гренландии. Изменение позиции американского президента после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте дало основания для возвращения к переговорам, заявили в Европарламенте и Европейском совете.

Украина в центре внимания

Самым сложным вопросом, однако, остается Украина. До гренландского кризиса Европа работала над рамочным мирным соглашением совместно с США, в частности над американскими обязательствами по защите Украины в случае повторной агрессии РФ. Этот процесс был остановлен на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

Европейские лидеры открыто обеспокоены тем, что внимание к Украине может снова сойти на нет – особенно на фоне переговоров посланцев Трампа с Владимиром Путиным в Москве.

"Украину нельзя отодвигать на второй план из-за политических эмоций", - сказал уск.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке послевоенного пакета "процветания" для Украины, разработанного совместно с США, и напомнила, что ЕС уже предоставил Киеву 193 млрд евро помощи, а также недавний кредит на 90 млрд евро.

Ее заявление прозвучало на фоне жесткой критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который в Давосе обвинил Европу в чрезмерных дискуссиях без решительных действий.

В то же время ЕС продемонстрировал готовность к жесткому ответу США в случае новой эскалации: блок подготовил контрмеры на сумму 93 млрд евро и даже рассматривал применение механизма борьбы с экономическим принуждением.

Несмотря на временную деэскалацию, европейские лидеры признают, что доверие к США подорвано, а новые кризисы – лишь вопрос времени. Поэтому ЕС планирует ускорить движение к стратегической автономии, в частности в обороне, торговле и конкурентоспособности.

"На этот раз мы выстояли. Но в следующий раз Европа должна быть еще сильнее", – подытожил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп хочет быстрого мира: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Всемирный экономический форум в Давосе - основные заявления по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Также 22 января в Давосе прошло заседание, посвященное инициативе по созданию "Совета мира", инициированной президентом США.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время дискуссий на форуме подтвердил, что Украина в перспективе получит полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что сомнений в этом нет, однако отметил, что сам процесс вступления будет длительным и вряд ли завершится в ближайшие несколько лет.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Bloomberg Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:36Война
Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:41Мир
Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

09:06Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Последние новости

10:37

В Украине "взялись" за любительницу оккупантов Успенскую - детали

10:37

Света будет еще меньше: какая ситуация со светом в Одесской области 23 января

10:36

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

10:32

Грех ли отказываться от предложения стать крестными: ответ священникаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:32

"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

10:11

У Путина есть хитрый план: как РФ может воспользоваться "Советом мира" Трампа

09:56

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

09:41

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Реклама
09:06

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

09:00

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаВидео

08:52

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

06:10

Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украинемнение

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

Реклама
04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

Реклама
19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять