Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Европейские лидеры признают, что доверие к США подорвано, а новые кризисы – лишь вопрос времени.

Что написано в материале Bloomberg:

Самым сложным вопросом остается Украина

В Европе обеспокоены, что внимание к Украине может снова сойти на нет

После напряженной недели в отношениях с президентом США Дональдом Трампом Европейский Союз заявил о намерении вернуть Украину в центр своей политической повестки дня. Об этом шла речь во время экстренного саммита ЕС в Брюсселе, созванного на фоне угроз Трампа об аннексии Гренландии и введении тарифов против европейских стран. Об этом пишет Bloomberg.

Европейские лидеры признали, что трансатлантические отношения понесли серьезный удар, однако подчеркнули: ЕС не может позволить себе разрыв с США из-за критической зависимости от американской торговли, финансовых потоков, энергетики и, прежде всего, гарантий безопасности для Украины.

"Нет оснований для чрезмерного оптимизма, но мы потеряли время и должны вернуться к серьезным разговорам", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Аналогичную позицию высказал премьер Швеции Ульф Кристерссон, который призвал возобновить практическое сотрудничество с США.

Первым шагом к перезагрузке стало возобновление процесса ратификации торгового соглашения между ЕС и США, который был приостановлен после ультиматума Трампа по Гренландии. Изменение позиции американского президента после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте дало основания для возвращения к переговорам, заявили в Европарламенте и Европейском совете.

Украина в центре внимания

Самым сложным вопросом, однако, остается Украина. До гренландского кризиса Европа работала над рамочным мирным соглашением совместно с США, в частности над американскими обязательствами по защите Украины в случае повторной агрессии РФ. Этот процесс был остановлен на фоне обострения отношений с Вашингтоном.

Европейские лидеры открыто обеспокоены тем, что внимание к Украине может снова сойти на нет – особенно на фоне переговоров посланцев Трампа с Владимиром Путиным в Москве.

"Украину нельзя отодвигать на второй план из-за политических эмоций", - сказал уск.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке послевоенного пакета "процветания" для Украины, разработанного совместно с США, и напомнила, что ЕС уже предоставил Киеву 193 млрд евро помощи, а также недавний кредит на 90 млрд евро.

Ее заявление прозвучало на фоне жесткой критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который в Давосе обвинил Европу в чрезмерных дискуссиях без решительных действий.

В то же время ЕС продемонстрировал готовность к жесткому ответу США в случае новой эскалации: блок подготовил контрмеры на сумму 93 млрд евро и даже рассматривал применение механизма борьбы с экономическим принуждением.

Несмотря на временную деэскалацию, европейские лидеры признают, что доверие к США подорвано, а новые кризисы – лишь вопрос времени. Поэтому ЕС планирует ускорить движение к стратегической автономии, в частности в обороне, торговле и конкурентоспособности.

"На этот раз мы выстояли. Но в следующий раз Европа должна быть еще сильнее", – подытожил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп хочет быстрого мира: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Всемирный экономический форум в Давосе - основные заявления по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Также 22 января в Давосе прошло заседание, посвященное инициативе по созданию "Совета мира", инициированной президентом США.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время дискуссий на форуме подтвердил, что Украина в перспективе получит полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что сомнений в этом нет, однако отметил, что сам процесс вступления будет длительным и вряд ли завершится в ближайшие несколько лет.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

