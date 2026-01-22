Зеленский жестко "набросился" на Европу с обвинениями в Давосе - что сказал

Президент Украины резко раскритиковал пассивность Европы и подчеркнул необходимость конкретных действий для защиты свободы и обеспечения мира.

Зеленский во время выступления жестко раскритиковал страны Европы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зеленский раскритиковал Европу за отсутствие реакции на события в Иране и Беларуси в 2020 году

Страны Европы не могут защититься без США

Европа находится в режиме Гренландии и ждет, когда проблемы сами как-то решатся

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг жестко раскритиковал реакцию Европы на американские претензии на Гренландию и подчеркнул слабость Европы в контексте противостояния России.

"Все обратили внимание на Гренландию. И это понятно, что большинство лидеров просто не знает, что с этим делать. И кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой", - указал он во время выступления, которое транслировал Офис президента.

Зеленский отметил, что вокруг протестов в Иране было много разговоров, но они были жестоко подавлены. Мир недостаточно поддержал иранский народ и остался в стороне. В Европе тем временем продолжались Рождество и новогодние празднования, и только после возвращения политиков к работе начали формировать позицию. Тем временем аятолла уже убил тысячи людей.

"И каким станет Иран после этого кровопролития? Если режим выживет, это пошлет четкий сигнал каждому. Убей достаточно людей, и ты останешься у власти", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что президент Трамп провел операцию в Венесуэле, в результате которой Мадуро оказался в суде в Нью-Йорке, и хотя были разные оценки этого шага, факт остается фактом. Зато Путин до сих пор на свободе и четвертый год ведет войну в Европе — самую большую со времен Второй мировой.

Тот, кто начал эту войну, не только на свободе, но и пытается вернуть замороженные активы в Европе, и определенные успехи у него есть.

"Именно Путин пытается решить, как должны быть использованы российские замороженные активы. Не те, кто имеют силу, чтобы наказать его за эту войну. К счастью, решили заморозить российские активы бессрочно", — добавил президент.

Зеленский поблагодарил лидеров ЕС, в частности Урсулу фон дер Ляйен и Антонио Гутерреша, за поддержку, однако отметил, что когда пришло время использовать эти активы для защиты от российской агрессии, решение было заблокировано.

Из-за позиции США вопрос международного уголовного суда остается на паузе, и в то же время до сих пор нет реального прогресса в создании специального трибунала за преступления России против Украины и украинского народа.

"И у нас есть соглашение, это правда. Состоялось много встреч, но до сих пор Европа не достигла даже этапа, чтобы было здание для трибунала с персоналом и реальной работой, которая бы происходила в его стенах. Чего не хватило? Времени или политической воли? Слишком часто в Европе всегда есть что-то более насущное, чем справедливость", - упрекнул он.

Зеленский также подчеркнул, что гарантии безопасности не работают без участия Соединенных Штатов.

"Но как насчет самого прекращения огня? Кто может помочь, чтобы это произошло? Европа любит обсуждать будущее, но избегает действий сегодня, действий, которые определяют, какое будущее у нас будет. Именно в этом проблема. Почему президент Трамп может останавливать танкеры теневого флота и забирать нефть, а Европа нет? Российская нефть перевозится прямо вдоль европейских побережий", - указал глава государства

Он отметил, что продажа российской нефти финансирует войну против Украины и дестабилизирует Европу, поэтому эти ресурсы нужно остановить, конфисковать и использовать в интересах Европы. Если Путин останется без денег — Европа избежит войны; если же деньги поступают, Европа должна защищать своих граждан.

Сейчас танкеры приносят прибыль Путину, что позволяет России продвигать свою вредную политику. Зеленский подчеркнул, что Европе нужны объединенные вооруженные силы, способные реально ее защитить, ведь сегодня континент полагается только на веру, что НАТО отреагирует.

"Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Кто ответит? Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере. Вере, что Соединенные Штаты будут действовать. Но что, если нет? Некоторые пытаются сблизиться с президентом Трампом, это правда. Некоторые ждут, надеясь, что проблема исчезнет. Кто-то начал действовать, инвестировать в производство оружия и т. д. Но давайте помнить. Пока Америка не надавила на Европу, чтобы она тратила больше на оборону, большинство стран даже не пытались достичь 5% ВВП. Минимум, который нужен, чтобы обеспечить безопасность. Европа должна знать, как себя защитить. И если вы посылаете 30 или 40 солдат в Гренландию, для чего это? Какой месседж это посылает? Какой это месседж Путину? И даже важнее, какой месседж это посылает Дании? Это самое важное. Вашему близкому, союзнику. Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая, и разворачиваете эти базы. Либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят", - заявил президент Украины.

Смотрите видео заявления Зеленского:

Зеленский заявил, что Украине хорошо известно, как действовать. По его словам, если российские боевые корабли беспрепятственно курсируют вблизи Гренландии, Украина готова присоединиться, ведь имеет необходимый опыт и вооружение, чтобы не допустить их дальнейшего присутствия.

"Они могут утонуть у Гренландии точно так же, как тонут у Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди. Для нас море – это не первая линия обороны, и мы можем действовать. И мы знаем, как там сражаться, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему с российскими кораблями", – говорил он.

Он также предупредил Европу, что отказ поддержать народ, который борется за свободу, всегда имеет обратные и негативные последствия. В качестве примера Зеленский привел Беларусь 2020 года, когда белорусам не помогли, а впоследствии на ее территории были размещены российские ракеты, способные достигать большинства европейских столиц.

По его мнению, этого можно было избежать, если бы тогда победил белорусский народ. Украина неоднократно призывала европейских партнеров действовать уже сейчас и реагировать на размещение ракет в Беларуси, ведь такие системы никогда не являются просто демонстрацией силы.

"Но Европа до сих пор в режиме Гренландии. Может, когда-нибудь кто-то что-то сделает", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что силы, стремящиеся разрушить Европу, не останавливаются ни на день и действуют все смелее, в том числе и внутри самой Европы.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает пощечину. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы. Мы должны помнить, что отделяет Россию от всех нас. Наиболее глубокая линия конфликта между Россией и Украиной и всей Европой такова", - сообщил он.

Зеленский отметил, что вместо того, чтобы превратиться в настоящую глобальную силу, Европа остается красивым, но раздробленным соединением малых и средних государств. Вместо того, чтобы возглавить защиту свободы в мире, особенно когда США обращают внимание на другие регионы, Европа выглядит растерянной и пытается повлиять на американского президента, который меняться не собирается.

Он подчеркнул, что новый мировой порядок не строится словами — только конкретные действия создают реальность. Америка запустила Совет Мира, пригласив Украину, а также Россию и Беларусь, несмотря на то, что война не прекращена и огонь не остановлен. У каждой стороны были свои мотивы для участия.

Зеленский добавил, что Европа до сих пор не выработала единую позицию по этой американской инициативе. Возможно, во время встречи Европейского Совета сегодня они примут какие-то решения, хотя документы уже были подписаны ранее, а окончательные шаги по Гренландии могут появиться только ночью.

"Сегодня мы встретились с президентом Трампом, и наши команды работают почти каждый день. Это не просто. Документы, направленные на завершение войны, почти готовы. И это действительно имеет значение. Украина работает абсолютно честно и с полной отдачей. И это приносит результаты. И Россия должна стать готовой тоже, чтобы завершить эту войну. Чтобы остановить эту агрессию. Российскую агрессию, российскую войну против нас. Поэтому давление должно быть достаточно сильным. И поддержка для Украины должна укрепиться больше. Наша предыдущая встреча с президентом Трампом дала нам ракеты для ПВО. И спасибо европейцам. Они также помогли. И сегодня мы также говорили о защите неба. Что означает защиту жизней, конечно. И я надеюсь, что Америка продолжит быть с нами. И Европа должна быть сильной. И Украина готова помочь со всем, что нужно, чтобы гарантировать мир и предотвратить разрушения", - резюмировал президент Украины.

Всемирный экономический форум в Давосе - основные заявления по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Также 22 января в Давосе прошло заседание, посвященное инициативе по созданию "Совета мира", инициированной президентом США.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф во время дискуссий на форуме подтвердил, что Украина в перспективе получит полноправное членство в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что сомнений в этом нет, однако отметил, что сам процесс вступления будет длительным и вряд ли завершится в ближайшие несколько лет.

