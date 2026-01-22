Остался один вопрос: Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о конце войны

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф сообщил о заметном прогрессе в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

Уиткофф сообщил о прорыве в переговорах о мире / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Уиткофф сообщил о прогрессе в мирных переговорах с Украиной

Не удалось решить только один вопрос

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной достигнут ощутимый прогресс, хотя один ключевой вопрос до сих пор остается нерешенным. Об этом он сообщил во время Украинского завтрака на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе, передает Укринформ.

По словам Уиткоффа, в переговорном процессе удалось достичь ощутимого прогресса. Он признал, что на старте переговоров о мире были недоразумения, однако многочисленные поездки в Москву, по его мнению, были необходимы. Сейчас стороны, по мнению Уиткоффа, находятся почти на финальной стадии, и он настроен достаточно оптимистично.

Уиткофф также рассказал, что накануне встретился с украинской переговорной группой, в которую входили секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Они невероятные. Я хочу сказать украинцам: у вас действительно замечательная переговорная команда. Мы провели вместе очень много времени. Я не знаю точно сколько, но с момента Женевы это могло быть около 100 часов. И, я думаю, мы свели все к одному вопросу. Мы обсудили различные варианты этого вопроса, а это значит, что его можно решить. Поэтому, если обе стороны хотят это решить, то мы сможем это сделать. Это моя позиция, и я сказал об этом президенту (Трампу - ред.) вчера вечером", - отметил Уиткофф.

Отдельно он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский активно вовлечен в процесс. По его словам, глава государства постоянно на связи, и в случае необходимости участники переговоров могут оперативно обратиться к нему за консультацией.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Как остановить Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, в конце 2025 года переговорный процесс по прекращению войны в Украине сильно активизировался, однако гарантий его успешного завершения пока нет. По словам бывшего посла Украины в США и Франции Олега Шамшура, мирные переговоры в этом году могут иметь реальные перспективы только при выполнении одного определяющего условия.

Он отмечает, что смысл в дальнейших переговорах появится только тогда, когда военного преступника Владимира Путина удастся остановить и ослабить, чего пока не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - пояснил посол.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 22 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Во время встречи стороны сосредоточились на войне России против Украины и обсудили ключевые элементы плана, направленного на прекращение агрессии со стороны Москвы.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в четверг вместе с Джаредом Кушнером отправится в Россию для переговоров с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

В то же время Дональд Трамп отметил, что глубокая враждебность между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным существенно затрудняет достижение мирного решения.

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф — американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, который занимал должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Гофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах о перемирии между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских спецслужб. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращению огня в Газе.

