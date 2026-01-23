Укр
У Путина есть хитрый план: как РФ может воспользоваться "Советом мира" Трампа

Анна Косик
23 января 2026, 10:11
В Москве рассматривают варианты, как улучшить экономическую ситуацию в стране.
Зачем Путину "Совет мира" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Что сообщили в ISW:

  • Путин хочет использовать "Совет мира" в своих интересах
  • Москва попытается вернуть замороженные активы для поддержки экономики

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин намерен использовать "Совет мира" президента США Дональда Трампа для выгоды страны-агрессора России.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Диктатор надеется завоевать расположение американского лидера и договориться с ним о возвращении замороженных активов РФ для поддержки российской экономики.

Об этом свидетельствует то, что Путин заявил о готовности отправить необходимый миллиард долларов, но только из замороженных российских активов, хранящихся в США. Эти средства могут быть направлены на восстановление "территорий, поврежденных боевыми действиями" после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Но нюанс в том, что по данным аналитиков, глава Кремля, вероятно, имеет в виду оккупированные Россией территории Украины, а не уничтоженные оккупантами населенные пункты под контролем ВСУ.

"Похоже, Путин пытается договориться о размораживании активов России не только для финансирования "Совета мира", но также для восстановления территорий, которые российские войска повредили во время полномасштабного вторжения, - говорится в отчете.

Совет мира
"Совет мира" / Инфографика: Главред

Если Путину удастся реализовать задуманное, то Москва фактически вернет себе средства и компенсирует расходы, вызванные вторжением в Украину в 2022 году.

"Финансирование восстановления в оккупированной Украине вернет эти средства в экономику РФ и поможет стране-агрессору дальше интегрировать экономику, общество и инфраструктуру оккупированной Украины в центральную российскую систему", - добавили аналитики.

Какие экономические проблемы не за горами в России - мнение эксперта

Главред писал, что по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, экономика России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля.

В новом году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей. По его словам, уже сейчас курс рубля приблизился к психологической отметке - 100 рублей за доллар.

"Совет мира" Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам президента Зеленского, Украина получила приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. Сейчас дипломаты работают над этим приглашением.

Ранее сообщалось, что президент США якобы заявил, что каждый хочет быть частью "Совета мира", хотя большинство европейских стран, включая Великобританию, не приняли приглашение.

Накануне стало известно, что "Совет мира" должен контролировать выполнение соглашений о прекращении конфликтов, начиная с сектора Газа и потенциально распространяясь на другие горячие точки, включая войну России против Украины.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

18:33

