Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

Создание Совета мира вызвало возмущение на Западе, ведь политики и эксперты опасаются, что инициатива президента Трампа подорвет авторитет ООН.

https://glavred.info/world/tramp-zapuskaet-zamenu-dlya-oon-kakova-rol-ukrainy-v-novoy-organizacii-i-dlya-chego-tam-rf-10733918.html Ссылка скопирована

Совет мира - что известно о новой замене для ООН и какая роль будет у Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие страны получили приглашение на вступление в Совет мира и какова его структура

Как создание Совета мира может повлиять на войну РФ против Украины и ситуацию в мире

Вступит ли Украина в Совет мира и что означает приглашение в него России

В начале 2026 года администрация президента США Дональда Трампа активно продвигает проект создания международного"Совета мира"— нового органа, который, по замыслу Вашингтона, должен контролировать выполнение соглашений о прекращении конфликтов, начиная с сектора Газа и потенциально распространяясь на другие горячие точки, включая войну России против Украины. Идея предусматривает привлечение ведущих держав мира к надзорной структуре, которая должна способствовать стабильному миру и восстановлению пострадавших регионов.

Проект, который часто называют де-факто альтернативой Организации Объединенных Наций, вызвал критическую реакцию на международной арене.

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о Совете мира.

Трамп объявил о создании Совета мира – какова его миссия

15 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать так называемый Совет мира, который, по его словам, будет отвечать за надзор над послевоенным управлением Сектором Газа. Об этом он сообщил в социальной сети Truht Social.

"Как объявил Стив Уиткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы", - написал он.

Как отметил глава Белого дома, Совет мира будет действовать в тесной координации с новосозданным палестинским технократическим правительством — Национальным комитетом по управлению Газой, который должен осуществлять руководство регионом в переходный период.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какие страны получили приглашение на вступление в Совет мира

Президент США Дональд Трамп обратился к ряду мировых лидеров с предложением присоединиться к так называемому "Совету мира". Трамп настаивает на проведении церемонии подписания в Давосе в четверг, несмотря на то, что часть приглашенных призвала пересмотреть условия деятельности этой инициативы. На данный момент участие подтвердили лишь несколько государств, тогда как Франция от участия отказалась. Об этом сообщает Bloomberg.

Ниже приведен список приглашенных государств к участию в Совете мира, составленный на основе данных источников Bloomberg, знакомых с ситуацией, а также сообщений лидеров в соцсетях. При этом уточняется, что не все страны подтвердили получение приглашений, и список не является полным.

Какие страны получили приглашения:

Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Канада

Китай

Кипр

Египет

Европейская комиссия

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Израиль

Италия

Япония

Иордания

Казахстан

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Узбекистан

Узбекистан

Вьетнам

Какова структура Совета мира

Администрация Дональда Трампа предлагает странам, стремящимся получить постоянное место в новосозданном Совете мира, внести взнос в размере не менее 1 миллиарда долларов. Согласно проекту устава организации, с которым ознакомилось Bloomberg, первым председателем Совета станет сам Трамп, и именно он будет определять состав его участников. Формально решения будут приниматься большинством голосов по принципу "одно государство — один голос", однако все они будут требовать окончательного утверждения председателем.

"Каждое государство-член будет выполнять свои обязанности в течение не более трех лет с момента вступления в силу настоящего Устава, с возможностью продления срока полномочий председателем. Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые внесут более 1 000 000 000 долларов США наличными в Совет мира в течение первого года с момента вступления в силу Устава", — говорится в проекте.

Критики видят в этой инициативе попытку создать альтернативную или даже конкурентную структуру Организации Объединенных Наций, которую Трамп неоднократно публично критиковал.

В уставе Совет мира определен как международная организация, призванная способствовать стабильности, восстановлению легитимного управления и достижению устойчивого мира в регионах, пострадавших от конфликтов или находящихся под угрозой конфликтов. Организация приобретет официальный статус после того, как хартию поддержат как минимум три государства. Также Трамп будет иметь полномочия утверждать официальную печать Совета.

По словам источников, знакомых с вопросом, проект предусматривает, что контроль над собранными средствами будет сосредоточен непосредственно в руках Трампа, что вызывает неприятие у большинства потенциальных участников. Собеседники говорили на условиях анонимности из-за чувствительности обсуждаемых вопросов. Несколько стран уже открыто выступают против предложенного устава и координируют усилия для совместного отклонения инициативы.

Совет мира / Инфографика: Главред

В то же время американский чиновник подтвердил Bloomberg News, что присоединиться к Совету можно и бесплатно, однако взнос в 1 миллиард долларов гарантирует статус постоянного члена. По его словам, все собранные средства планируется направить непосредственно на реализацию мандата Совета мира по восстановлению Газы, и почти каждый доллар должен быть использован по назначению.

Проект устава также предусматривает, что голосующие заседания Совета будут проводиться не реже одного раза в год, а также в дополнительные сроки и в местах, которые будет определять председатель. Повестка дня каждого заседания будет подлежать его утверждению. Кроме того, Совет будет регулярно проводить неголосующие встречи с исполнительным комитетом не реже одного раза в квартал.

Трамп будет иметь право исключать членов Совета, если против этого не выступит две трети его состава.

"Председатель должен всегда назначать преемника на должность председателя", – говорится в уставе.

Белый дом уже объявил о создании первой исполнительной группы, в которую войдут государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

По данным издания, Трамп стремится, чтобы полный текст конституции и полномочия Совета мира были подписаны в Давосе в четверг. В то же время часть приглашенных стран относится к этой идее с заметным скепсисом.

Трамп пригрозил Макрону

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от предложения президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира. Об этом сообщило Politico со ссылкой на Елисейский дворец. Ранее о намерении Парижа не участвовать в этой инициативе также информировало агентство Bloomberg.

По данным Politico, такое решение связано с опасениями французской стороны, что Совет мира может получить чрезвычайные полномочия, которые будут выходить за пределы временного управления Сектором Газы и потенциально подрывать существующую систему Организации Объединенных Наций. Reuters, ссылаясь на неназванные источники, отмечает, что Франция планирует отклонить приглашение "на этом этапе", в частности из-за сомнений относительно сохранения роли ООН в предложенной инициативе.

В ответ Дональд Трамп заявил, что может ввести 200-процентные пошлины на французское вино и шампанское, если Франция не согласится войти в Совет мира.

"Никто его не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Я введу 200% пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп обнародовал текст сообщения от французского президента, в котором Макрон пригласил его на ужин в Париже в четверг.

Трамп опубликовал сообщение, которое ему написал Макрон / Скриншот

В этом же обращении французский лидер предложил провести отдельные встречи по Украине, Сирии, Дании и России для обсуждения ряда вопросов, в том числе заявлений Трампа о возможном пересмотре статуса Гренландии из соображений безопасности.

Как создание Совета мира может повлиять на войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора и военного преступника РФ Владимира Путина присоединиться к так называемому Совету мира, который планируют создать для посредничества в вопросе Газы и других международных кризисов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва в настоящее время анализирует условия этой инициативы и рассчитывает подробно обсудить все ее аспекты с американской стороной, сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, сам факт такого приглашения может свидетельствовать о стремлении Трампа поддерживать конструктивные отношения с Путиным, несмотря на то что полномасштабное вторжение России в Украину уже продолжается почти 4 года, а Москва демонстрирует жесткую позицию в отношении мирного плана, который поддерживают США.

Также по данным Financial Times, администрация Трампа также рассматривает идею создания Совета мира как механизма контроля за выполнением возможного соглашения о прекращении войны в Украине. Один из высокопоставленных украинских чиновников, привлеченных к переговорам с Вашингтоном, назвал такой совет важной составляющей предложений, направленных на завершение российско-украинской войны, и отметил, что возглавить его должен президент США.

Предполагается, что в состав этой структуры могут войти представители Украины, европейских стран, НАТО и России, а ее главной задачей станет обеспечение реализации будущего мирного плана и контроль за соблюдением договоренностей.

"Пока нет никаких признаков, что Россия готова согласиться - или даже просто серьезно обсуждать - мирный план из 20 пунктов, согласованный США, Украиной и ее западными союзниками. Москва настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, в Киеве считают эти требования неприемлемыми", - говорится в материале.

В то же время в администрации Трампа не исключают возможности использования подобного формата и для урегулирования других конфликтов, в частности в Украине и Венесуэле.

Венесуэла / Инфографика: Главред

Вступит ли Украина в Совет мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия остается врагом Украины, поэтому он не видит возможности участия нашего государства в каких-либо форматах или советах, где присутствует РФ, которая продолжает войну против Украины. Об этом глава государства заявил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, отвечая на вопрос о том, вступит ли Украина в Совет мира.

Зеленский подтвердил, что Украина действительно получила приглашение присоединиться к так называемому Совету мира, инициированному президентом США Дональдом Трампом, и сейчас украинские дипломаты прорабатывают этот вопрос.

В то же время президент прокомментировал сообщения о возможном приглашении в этот Совет также России и Беларуси, подчеркнув принципиальную позицию Украины относительно участия стран-агрессоров в подобных инициативах.

"Во-первых, честно говоря, Россия - наш враг. Беларусь - их союзник. Я, честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто Россия - это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко", - указал глава государства, передает УНИАН.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Что означает приглашение России в Совет мира

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко отметил, что приглашение России в Совет мира, инициированный Дональдом Трампом, пока не является поводом для паники.

По его мнению, делать окончательные выводы пока рано, ведь события разворачиваются чрезвычайно быстро. Пока можно говорить только о нескольких промежуточных факторах, которые, вероятно, будут влиять на дальнейшее развитие ситуации.

Денисенко считает, что сейчас Трамп прежде всего пытается привлечь финансирование, поскольку девелоперский проект, связанный с Сектором Газы, требует значительных средств, и платить за него должны другие страны, а не США.

"Трамп пытается показать, что он может отрывать от Китая его сателлитов (абсолютно утопическая история, но Трампу хочется в это верить); Трамп считает, что эта история вообще не налагает на него обязательств. Здесь он дружит, а там не дружит. Это, между прочим, подтверждает утопичность предыдущего пункта. Но также объясняет нынешнюю логику Трампа в российско-украинской войне (здесь он арестовывает суда теневого флота, а здесь приглашает в Совет мира)", - указал Денисенко в посте в Facebook.

Денисенко подчеркнул, что Трамп, по его мнению, руководствуется идеей ослабления и разрушения Европейского Союза, который он воспринимает прежде всего как ресурс для собственной выгоды. Это, по словам Денисенко, является очередным элементом подрыва ЕС как единственного в мире объединения, отстаивающего демократические ценности, которые Трамп считает устаревшими и ненужными.

В совокупности создание Совета мира, вопрос Гренландии, а также угрозы со стороны России о возможном нападении на страны Балтии и вероятном захвате Шпицбергена формируют для Европейского Союза так называемый идеальный шторм.

"Сейчас многие говорят о том, что Совет мира может стать альтернативой ООН. Но здесь стоит заметить другое: если этот совет заработает, он точно окончательно похоронит ВТО, которая так нужна Китаю и против которой так активно выступает Трамп", - добавил он.

Он также подчеркнул, что события происходят слишком быстро и подводить даже предварительные итоги еще рано. Есть надежда, что в Давосе удастся хотя бы временно сдержать инициативы Трампа. Если этого не произойдет, пока никто не понимает, как действовать дальше, и именно это, по словам Денисенко, является главным вызовом, ведь тогда Украина рискует потерять свой ключевой козырь — поддержку Европейского Союза.

Чем опасно создание Совета мира — как реагирует мир на предложение Трампа

Правительства разных стран мира сдержанно отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа присоединиться к инициативе Совета мира. Дипломаты отмечают, что такая инициатива может навредить деятельности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters.

Единственным государством, которое безоговорочно согласилось присоединиться, стала Венгрия, которую возглавляет близкий к Трампу Виктор Орбан.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Южную Корею заявила о готовности страны присоединиться к Совету мира, однако не уточнила, идет ли речь конкретно о ситуации в Газе или о более широком мирном процессе.

Глава правительства Канады Марк Карни отметил, что поддерживает саму идею создания Совета мира для Газы, подчеркнув, что детали инициативы еще находятся в стадии проработки.

Мандат Совета мира был одобрен Советом Безопасности ООН в ноябре, но он ограничен сроком до 2027 года и касается исключительно конфликта в Газе. Россия и Китай, имеющие право вето, воздержались при голосовании, заявив, что документ не определяет четкой роли ООН в будущем этого региона.

Совет Безопасности ООН / Инфографика: Главред

Включение "хартии" Совета мира в приглашения, разосланные администрацией Трампа, вызвало беспокойство в ряде европейских столиц, где считают, что такая инициатива может подорвать позиции ООН, которую Трамп неоднократно критиковал за якобы отсутствие поддержки его миротворческих усилий.

"Это "Организация Объединенных Наций Трампа", которая игнорирует основы Хартии ООН", — сказал один из дипломатов.

Несколько западных дипломатов также выразили убеждение, что реализация этого замысла способна ослабить авторитет Организации Объединенных Наций.

Один из высокопоставленных чиновников ООН воздержался от прямой оценки плана, но подчеркнул, что именно ООН остается единственной структурой с моральными и юридическими полномочиями объединять все государства мира, независимо от их масштаба.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок в комментарии Sky News предупредила, что подрыв этой роли может вернуть мир к "темным временам", одновременно отметив, что окончательное решение всегда остается за суверенными государствами.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред