Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

Президент США положительно оценил готовность главы РФ заплатить за участие Совете мира.

https://glavred.info/world/tramp-odobril-putin-predlagaet-vnesti-1-mlrd-v-sovet-mira-za-schet-zamorozhennyh-aktivov-10734737.html Ссылка скопирована

Трамп поддержал идею Путина оплатить членство в Совете мира замороженными активами РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Трамп отреагировал на желание Путина внести $1 млрд за участие в Совете мира

Путин предложил оплатить взнос за счет замороженных в США российских активов

Президент США Дональд Трамп положительно оценил готовность главы РФ Владимира Путина оплатить взнос в один миллиард долларов за участие в Совете мира.

Путин предложил использовать для этого российские активы, замороженные в США. Об этом Трамп сказал на борту своего самолета во время общения с журналистами, передает CNN.

видео дня

Вступление в Совет мира — организацию, идея создания которой появилась у Трампа, — предусматривает взнос в размере 1 миллиарда долларов от каждой присоединяющейся страны.

У Трампа спросили о том, поддерживает ли он желание Путина оплатить этот взнос из тех средств, которые заморожены в США.

"Он (Путин — ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги — я имею в виду, если он использует свои деньги — это замечательно", — заявил Трамп.

Отметим, Путин объявил, что перечислит один миллиард долларов из замороженных в США активов, конфискованных в качестве наказания за полное вторжение Путина в Украину в 2022 году, в созданный Дональдом Трампом Совет мира именно для Газы, пишет Die Welt.

"Еще до того, как мы выясним вопрос участия в Совете мира и его работе, учитывая особые отношения России с палестинским народом, я считаю, что мы могли бы перечислить один миллиард долларов из российских активов, замороженных при предыдущей администрации США, в Совет мира", — сказал Путин на встрече с Советом безопасности России.

Совет мира - что это такое / Инфографика: Главред

Совет мира - что известно

Ранее Совет мира работал как площадка для решения конфликта в Газе. Однако впоследствии стало известно, что администрация президента США хочет создать "потенциальную замену" Организации Объединенных Наций.

Предусмотренный срок членства в "Совете мира" - до трех лет, но государства, которые внесут более 1 млрд долларов в течение первого года, получат возможность оставаться без ограничений.

Приглашение присоединиться к Совету мира получили, в частности, Россия и Беларусь.

Как писал Главред, Украина получила приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. В настоящее время дипломаты работают над этим приглашением. В то же время, президент Украины не может представить участие государства в одном органе с Россией и Беларусью.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред