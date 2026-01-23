Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

Анна Ярославская
23 января 2026, 09:56
38
Президент США положительно оценил готовность главы РФ заплатить за участие Совете мира.
Трамп, Путин
Трамп поддержал идею Путина оплатить членство в Совете мира замороженными активами РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Трамп отреагировал на желание Путина внести $1 млрд за участие в Совете мира
  • Путин предложил оплатить взнос за счет замороженных в США российских активов

Президент США Дональд Трамп положительно оценил готовность главы РФ Владимира Путина оплатить взнос в один миллиард долларов за участие в Совете мира.

Путин предложил использовать для этого российские активы, замороженные в США. Об этом Трамп сказал на борту своего самолета во время общения с журналистами, передает CNN.

видео дня

Вступление в Совет мира — организацию, идея создания которой появилась у Трампа, — предусматривает взнос в размере 1 миллиарда долларов от каждой присоединяющейся страны.

У Трампа спросили о том, поддерживает ли он желание Путина оплатить этот взнос из тех средств, которые заморожены в США.

"Он (Путин — ред.) собирается присоединиться к Совету мира и сделает вклад в размере миллиарда долларов, и, используя свои деньги — я имею в виду, если он использует свои деньги — это замечательно", — заявил Трамп.

Отметим, Путин объявил, что перечислит один миллиард долларов из замороженных в США активов, конфискованных в качестве наказания за полное вторжение Путина в Украину в 2022 году, в созданный Дональдом Трампом Совет мира именно для Газы, пишет Die Welt.

"Еще до того, как мы выясним вопрос участия в Совете мира и его работе, учитывая особые отношения России с палестинским народом, я считаю, что мы могли бы перечислить один миллиард долларов из российских активов, замороженных при предыдущей администрации США, в Совет мира", — сказал Путин на встрече с Советом безопасности России.

Совет мира
Совет мира - что это такое / Инфографика: Главред

Совет мира - что известно

Ранее Совет мира работал как площадка для решения конфликта в Газе. Однако впоследствии стало известно, что администрация президента США хочет создать "потенциальную замену" Организации Объединенных Наций.

Предусмотренный срок членства в "Совете мира" - до трех лет, но государства, которые внесут более 1 млрд долларов в течение первого года, получат возможность оставаться без ограничений.

Приглашение присоединиться к Совету мира получили, в частности, Россия и Беларусь.

Как писал Главред, Украина получила приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. В настоящее время дипломаты работают над этим приглашением. В то же время, президент Украины не может представить участие государства в одном органе с Россией и Беларусью.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:36Война
Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:41Мир
Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

09:06Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

Последние новости

10:37

В Украине "взялись" за любительницу оккупантов Успенскую - детали

10:37

Света будет еще меньше: какая ситуация со светом в Одесской области 23 января

10:36

"Жду от Трампа дату и место": Зеленский готов подписать важный договор

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Змеям -удача, Собакам - счастливый случай

10:32

Грех ли отказываться от предложения стать крестными: ответ священникаВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:32

"Это не обычная проблема": известная ведущая сказала, как ей удалось сбросить 39 кг

10:11

У Путина есть хитрый план: как РФ может воспользоваться "Советом мира" Трампа

09:56

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

09:41

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Реклама
09:06

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

09:00

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаВидео

08:52

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

06:10

Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украинемнение

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

Реклама
04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

Реклама
19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять