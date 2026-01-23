Укр
Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

Дарья Пшеничник
23 января 2026, 04:41
История будущего хита началась еще в 1826 году.
Барбариска
Почему "барбариски" массово скупали в 1980-х и что с ними делали / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главные факты:

  • "Барбариски" стали культовыми леденцами, объединяющими 200 лет истории
  • Барбарис придал конфете узнаваемую кислинку

Любимые с детства "барбариски" давно перестали быть просто карамелью. Красный леденец с характерной кислинкой превратился в элемент городского фольклора, домашнее средство от укачивания и вкус, который узнаешь мгновенно — даже с закрытыми глазами.

От "медвежьей ягоды" до культовой карамели

Название конфеты происходит от барбариса — растения, которое в латыни называли beiberi, "медвежья ягода", пишет Телеграф. Из-за высокой концентрации витамина С барбарис получил прозвище "северный лимон". Именно сочетание дикой кислинки и сладкой карамели стало основой рецептуры, пережившей почти два века.

История "барбарисок" началась в 1826 году, когда киевский кондитер Сергей Ленов варил карамель из натуральных соков в собственной мастерской. Тогда каждый леденец создавали вручную. В 1939 году появилась стандартизированная рецептура, которая открыла путь к фабричному производству. Вкус остался почти неизменным и сегодня — его сохраняют крупные производители, в частности Roshen.

Барбарис упоминался еще в ассирийских текстах VII века до н.э. как лечебное средство. Его использовали в Египте, Индии и на Ближнем Востоке. Растение содержит берберин — природный антиоксидант, которому приписывают полезные свойства. В то же время в Европе барбарис когда-то массово уничтожали возле полей, потому что он был переносчиком грибковых болезней зерновых.

В советских самолетах леденцы раздавали пассажирам не просто так: кислый вкус уменьшал заложенность ушей и тошноту во время взлета. В 1980-х "барбариски" стали дефицитом — их массово покупали для самогоноварения, растворяя в браге вместо сахара.

Натуральный цвет и современный состав конфет

Рубиновый оттенок леденцов часто получают благодаря антоцианам — природным красителям из винограда или темных овощей. Современная рецептура проста: сахар, патока, ароматизаторы и кислоты, создающие фирменную кислинку.

Для кого-то "барбариски" — это просто карамель. Для других — символ детства, поездок, первых полетов и маленьких радостей.

Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

