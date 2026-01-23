Укр
"Лицо, на которое не могла смотреть": Кухар раскрыла последствия неудачной процедуры

Кристина Трохимчук
23 января 2026, 12:15
46
Балерина доверилась косметологу и пожалела об этом.
Что изменила во внешности Екатерина Кухар
Что изменила во внешности Екатерина Кухар / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кухар

Вы узнаете:

  • Екатерина Кухар решилась на процедуру у косметолога
  • К каким последствиям это привело

Украинская балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала в интервью YouTube-каналу Beauty PRO о косметической процедуре, которая едва не привела к тяжелым последствиям. Из-за халатности врача-косметолога судья "Танцев со звездами" потеряла сознание прямо на сцене.

Балерина хотела сделать инъекции полимолочной кислоты для омоложения кожи перед съемками. Кухар надеялась, что будет выглядеть свежо и красиво в кадре, однако препарат вызвал неожиданную реакцию в ее организме.

видео дня
Екатерина Кухар - "Танцы со звездами"
Екатерина Кухар - "Танцы со звездами" / скрин из видео

"Это была моя первая и последняя попытка уколоть полимолочную кислоту. У меня был проект на "Новом канале", я сообщила моему косметологу, но она решила, что мы все сделаем и оно все быстро сработает. Но на следующий день я была похожа на хомяка. У меня был шок. Я должна была с этим что-то делать, потому что через день эфир. Я попробовала микротоки, но результата не было. У меня было лицо, на которое я не могла смотреть. Отек был просто огромный", — поделилась Екатерина.

В отчаянии знаменитость обратилась к другому косметологу с просьбой помочь ей и уменьшить последствия неудачной процедуры. Врач не подобрала нужную дозу препарата, из-за чего у балерины начал резко падать сахар в крови. Екатерина рассказала, что на съемках чувствовала себя ужасно.

Как выглядит Екатерина Кухар
Как выглядит Екатерина Кухар / фото: instagram.com, Екатерина Кухар

"Она дала мне таблетки, но такую дозу, будто на какого-то Кинг-Конга. Сделала мне микротоки, я через два часа встаю счастливая, потому что вижу результат. Но немного меня ведет. Я дома выпила черный чай с сахаром, который не так и люблю, приехала на съемочную площадку, все прекрасно. Я выхожу, чувствую себя еле-еле. А никто же не знает, что со мной происходит. И одна из ведущих берет и начинает меня кружить. Один оборот, второй, третий... Я становлюсь на место, чувствую, что меня сейчас не будет, и просто на съемочной площадке теряю сознание", — вспомнила Кухар.

К счастью, на съемочной площадке дежурили врачи, которые быстро привели балерину в чувство. С тех пор она гораздо осторожнее относится к любым косметическим вмешательствам.

Про персону: Екатерина Кухар

Екатерина Игоревна Кухар - украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, народная артистка Украины. Руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, сообщает "Википедия".

Екатерина Кухар новости шоу бизнеса
