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Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

Алёна Воронина
21 сентября 2023, 03:30
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"Являтися" означает приходить или прибывать куда-то, но это слово нередко используют неправильно.
Александр Авраменко, украинский язык
Авраменко сказал, почему неправильно говорить "він являється студентом"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто слово "являється" используют как синоним слова "є", хотя делать так неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, когда и в каком значении нужно использовать слово "являтися".

"Поп-звезда не "являється" лицом бренда, а "є" им. "Являтися" может черт во сне. Слово "являтися" означает то же самое, что и появляться, то есть приходить, прибывать куда-то", – отметил языковед.

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Так же неправильно говорить "являється студентом" или "являється майстром спорту".

"Он не "являється студентом", а он "є студентом". Сестра не "являєтся майстром спорту", а она "є майстром спорту", или просто "сестра – майстер спорту", – объяснил Авраменко.

Также он рассказал, как правильно подчеркивать слово "індустрія".

"Правильно говорить не в "індустрІї", а в "індУстрії". Запомните, в словах "індУстрія" и "металУргія" ударение падает на "у", – отметил он.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "усміхатися" или "посміхатися". Эти слова довольно часто путают или употребляют как синонимы, не замечая разницы в значениях. На самом деле это не одно и то же.

Также ранее Авраменко объяснил, почему нельзя говорить "я переслідую ціль". Вместо такой фразы, которая является калькой с русского языка, лучше использовать благозвучные украинские выражения.

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