Это дешевое средство для зубов за 300 грн быстро удалит плесень в вашей ванной

Плесень остается главной проблемой многих семей. Как вывести грибок и предотвратить его повторное появление? Читайте ниже.

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Читайте, как правильно удалить черную плесень / ua.depositphotos.com, pixabay.com

Головной болью многих любителей уборки остается плесень в ванной. Особенно проблема актуальна в холодну пору - дома из-за низких температур становятся рассадниками плесени.

Основной причиной образования плесени является конденсат - когда водяной пар оседает на холодных поверхностях и создает влажную среду. Однако некоторые домохозяева нашли одну хитрость, как удалить плесень.

Как и чем убрать плесень - дешевое средство для уборки ванной

Таким средством оказалась жидкость для полоскания рта. В онлайн-магазинах ее можно купить всего за 300 грн.

Пользователи сети утверждают, что средство для гигиены ротовой полости не только выведит оставшуюся после уборки плесень, но и предотвратит ее повторное появление (при условии, что в ванной будет соблюдаться надлежащая температура).

Эксперт по уборке Эмили Бэррон подтвердила в комментарии The Mirror эффективность данного способа.

"Да, "Листерин" (жидкость для полоскания рта - Главред) может убить плесень и сдерживать ее, поскольку он убивает 99,9% микробов и бактерий во рту. То же самое можно сказать и об уничтожении бактерий в вашем доме", - ответила она.

Чем обработать стены от грибка и плесени - используем жидкость

Покупая жидкость для полоскания рта, чтобы вывести плесень на стенах, внимательно смотрите ее состав - в ее основе должен быть этанол.

Разбавьте жидкость водой. Наносите на пораженные грибком места в доме путем распыления.

Как еще использовать полоскатель для рта в ванной - смотрите видео Smart Fox:

Средство необходимо распылять раз в несколько дней до полного исчезновения плесени. Обязательно проветривайте помещения. Используйте осушитель, чтобы обеспечить приток воздуха и снизить риск дальнейшего накопления плесени.

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