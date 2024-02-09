Зачем натирать ванну грейпфрутом: малоизвестный секрет опытных хозяек

С помощью этого цитрусового можно "убить двух зайцев одним выстрелом", ведь он поможет и отмыть ванну, и придать ей особый аромат.

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Зачем натирать ванну грейпфрутом/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда уже пришло время мыть ванну, а вам надоело использовать вредные химические средства, можно с легкостью обойтись без них, если подойти к этому вопросу хитрее и креативнее. Не всегда во время уборки нельзя обойтись без бытовой химии – есть случаи, когда ее можно с легкостью заменить народными средствами.

Ряд народных способов также будут действенными для мытья ванны. И хоть некоторые из них могут удивить, на практике они прекрасно справятся с этой задачей. Например, для многих может казаться странным, зачем натирать ванну грейпфрутом. Но на самом деле этот цитрусовый поможет "убить одним выстрелом двух зайцев" – и убрать все загрязнения, и обеспечить приятный запах в ванной комнате.

Как отмыть ванну с помощью грейпфрута? Чтобы отмыть ванну от налета в домашних условиях, нужно взять половину или четверть грейпфрута, посыпать его разрезанную сторону сахаром, после чего потереть все загрязненные участки ванной.

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Сахар нужен для того, чтобы лучше оттереть загрязнения. Он играет роль абразива, который будет хорошо действовать в паре с кислотой от грейпфрута. Кислота цитрусового будет растворять загрязнения, в то время как сахар будет отчищать грязь.

Такой простой и одновременно оригинальный способ поможет ванной просто сиять. Но при этом также будет обеспечен приятный запах в ванной комнате.

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