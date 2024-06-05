Как очистить стену от плесени и грибка: очень простой, но эффективный способ

Плесень на стенах в квартире порой становится частой проблемой. Она может возникать из-за проблем с вентиляцией или другим причинам. Поэтому многие задаются вопросом, чем вывести плесень со стен в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли в Интернете.
Автор YouTube-канала Ma Di показала свой метод избавления от плесени со стены и объяснила, в чем причина ее появления, и что в таких случаях нужно делать.
Чем лучше всего отмыть плесень
Понадобятся белизна, перчатки и маски
Наденьте две медицинские маски, а на руки перчатки. Возьмите белизну и на нее наденьте пульверизатор.
Обрабатываем стену
Брызгаем стену белизной и оставляем так на 30 минут.
Смываем белизну со стены
Берем тазик с водой и губкой трем стены. Черный налет должен хорошо оттираться.
Места, которые остаются грязными, снова ополаскиваем белизной и ждем 30 минут.
Проветриваем комнату
Далее нужно проветрить комнату и подождать, пока высохнут стены. Лучше всего оставить квартиру на проветривание на пару часов и пойти погулять.
В результате вся черная плесень должна отмыться.
Смотрите видео, как избавиться от черной плесени на стенах в квартире:
YouTube-канал Ma Di
Ma Di – казахстанский канал Мадины и Дианы на видеохостинге YouTube. Посвящен кулинарным рецептам. Также там публикуются и лайфхаки. У канала 267 тысяч подписчиков и более 33 миллионов просмотров, указано в описании.
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