Как очистить стену от плесени и грибка: очень простой, но эффективный способ

Что хорошо разъедает плесень – так это обычная белизна, которую, как и пульверизатор, можно приобрести в хозяйственных магазинах или отделах бытовой химии.

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Чем можно вывести черную плесень со стен без дорогих средств / Скриншот YouTube

Плесень на стенах в квартире порой становится частой проблемой. Она может возникать из-за проблем с вентиляцией или другим причинам. Поэтому многие задаются вопросом, чем вывести плесень со стен в домашних условиях. Мы расскажем об одном из способов, который нашли в Интернете.

Автор YouTube-канала Ma Di показала свой метод избавления от плесени со стены и объяснила, в чем причина ее появления, и что в таких случаях нужно делать.

Чем лучше всего отмыть плесень

Понадобятся белизна, перчатки и маски

Наденьте две медицинские маски, а на руки перчатки. Возьмите белизну и на нее наденьте пульверизатор.

Обрабатываем стену

Брызгаем стену белизной и оставляем так на 30 минут.

Смываем белизну со стены

Берем тазик с водой и губкой трем стены. Черный налет должен хорошо оттираться.

Места, которые остаются грязными, снова ополаскиваем белизной и ждем 30 минут.

Проветриваем комнату

Далее нужно проветрить комнату и подождать, пока высохнут стены. Лучше всего оставить квартиру на проветривание на пару часов и пойти погулять.

В результате вся черная плесень должна отмыться.

Смотрите видео, как избавиться от черной плесени на стенах в квартире:

YouTube-канал Ma Di Ma Di – казахстанский канал Мадины и Дианы на видеохостинге YouTube. Посвящен кулинарным рецептам. Также там публикуются и лайфхаки. У канала 267 тысяч подписчиков и более 33 миллионов просмотров, указано в описании.

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