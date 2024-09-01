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$100 000 ежемесячно за поедание фруктов: как это удалось блогеру из США

Даяна Швец
1 сентября 2024, 13:15
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Автор контента из Лос-Анджелеса контента ест на камеру фруктовый шашлык и зарабатывает нереальные деньги.
Блогерша
Блогерша зарабатывает состояние простым способом / Коллаж Главред, Фото: Kennedy News & Media

35-летняя инфлюенсерка Арабель Рафаэль из США осуществила мечту всех тех, кто любит отведать сочные фрукты летом и хочет при этом разбогатеть. Она не просто смакует их на камеру, однако еще и зарабатывает $100 тысяч (около 4,1 млн грн) ежемесячно. Женщина делает "фруктовый шашлык" из винограда и мандаринов и таким образом зарабатывает "легкие деньги", пишет Daily Star.

Арабель Рафаэль из США живет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Она рассказывает, что релаксационные видео помогли ей разбогатеть. Для того, чтобы зрители могли услышать буквально каждый звук, автор контента использует очень чувствительный микрофон (для ASMR), ведь такой формат успокаивает и помогает расслабиться.

Что такое ASMR

ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) - неологизм, возникший в интернет-культуре, который описывает феномен восприятия, характеризующийся выразительным приятным ощущением покалывания на коже головы или других частях тела в ответ на определенные зрительные, слуховые и когнитивные стимулы, отмечает Википедия.

видео дня

Блогер рассказала, что контент монетизируется различными способами. Например, благодаря выплатам за реализацию желаний поклонников или же можно заказать платную подписку.

Авторка рассказывает, что за отдельную сумму она также может записать, как она ест определенное блюдо специально для подписчика. Необычная услуга стоит от 100 до 1000 долларов (от 4,1 до 41,1 тыс. грн).

Также у Арабель есть подруга Эмма Магнолия, она иногда появляется в кадре.

"Эти видео о еде очень весело снимать. Мы просто устанавливаем камеру и показываем, как едим в течение одного или двух часов. Бывает немного грязно, ведь фрукты невероятно липкие, но конечный результат того стоит. Если честно, я никогда не думала, что буду зарабатывать на жизнь тем, что буду есть фрукты на камеру, но вот мы здесь", - делится инфлюенсерка.

Блогер рассказывает, что останавливаться не собирается и стремится постоянно развиваться. Арабель Рафаэль поставила себе цель создать много интересного и разнообразного контента, который станет успешным в социальных сетях.

Также вам может быть интересно, что 36-летняя модель вышла замуж сама за себя и теперь желает развестись. Причина удивляет - она почувствовала себя "истощенной".

Другая же женщина встретила семью после 121 года неизвестности. Давно потерянные члены семьи появились благодаря удивительному случаю - доставке необычной открытки.

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