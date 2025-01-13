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Угроза "котла" под Покровском: экс-сотрудник СБУ раскрыл тактику оккупантов

Алексей Тесля
13 января 2025, 17:41
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РФ выходит в Покровске "на удушение", предупредил Иван Ступак.
Угроза 'котла' под Покровском: экс-сотрудник СБУ раскрыл тактику оккупантов
ВСУ отражают атаки россиян / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова бригада

Важно:

  • РФ перерезает дорогу, которая соединяет Покровск с Павлоградом
  • Враг продвигается в направлении западных окраин Покровска

На Покровском направлении армия страны-агрессора РФ намеревается использовать тактику "котла" попытавшись окружить подразделения ВСУ.

Как рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире Radio NV, россияне активизировались на Покровском направлении, пытаясь взять районный центр в окружение.

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Он пояснил, что после взятия Бахмута в мае 2023 года российское командование очень тщательно задумалось на тему того, сколько реально можно "вкладывать людей" на такие штурмы, чтобы захватывать новые города.

"Это действительно трудно, долго, кровопролитно. Когда есть такой вариант, как котел. И сейчас они его пытаются реализовать", - отметил собеседник.

Вместе с тем он говорит о том, что по Покровску РФ некоторое время назад имела определенные "торможения".

"Наши военные фиксировали. Но сейчас, в последние дни мы видим снова продвижение. Оно есть в направлении западных окраин Покровска. Если говорить простым языком - РФ выходит в Покровске на удушение. Есть такой замысел - обходят, перерезают дорогу, которая соединяет Покровск с Павлоградом, перерезают сообщение и Мирнограда", - сказал Ступак.

Он также добавил, что РФ стремится таким образом заставить Силы обороны Украины самостоятельно отойти от Покровска на более выгодные рубежи, которые не будут находиться в окружении.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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Покровск война России и Украины Иван Ступак
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