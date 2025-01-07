Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

Мария Николишин
7 января 2025, 23:25
18
В этом году председательство в ЕС сначала будет у Польши, а во втором полугодии - у Дании.
Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал 'нужные' результаты в 2025 году
Вступление Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Главное из заявления президента:

  • Были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом
  • 2025 год должен быть результативным в переговорах о вступлении в ЕС

2025 год должен принести нужные Украине результаты в переговорах о членстве в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом - относительно переговорного процесса.

видео дня

"Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы", - подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что в этом году председательство в ЕС сначала будет у Польши, а во втором полугодии - у Дании.

"Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Вечернее видеообращение Зеленского - видео:

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал 'нужные' результаты в 2025 году
Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал 'нужные' результаты в 2025 году
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что Украина достигла самого высокого уровня близости с ЕС и НАТО за всю историю независимости. Он также подчеркнул, что уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС.

Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина сможет в течение следующих пяти лет стать членом Европейского Союза, но только при условии выполнения всех необходимых реформ.

Кроме того, президент Украины заявлял, что Украина может стать членом Европейского Союза быстрее, чем ожидается. Для других стран процесс вступления в ЕС мог длиться около 10 лет.

Читайте также:

Вступление Украины в Европейский Союз

Отношения Украина-ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия.

ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств.

24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский новости Украины Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

23:25Украина
Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

23:05Украина
Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

22:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Путин может согласиться на вступление Украины в НАТО: в СМИ назвали условия

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси

Всегда прикроют вашу спину: 4 самые верные знаки зодиака

Всегда прикроют вашу спину: 4 самые верные знаки зодиака

Последние новости

23:25

Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал "нужные" результаты в 2025 году

23:05

Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

22:41

Вызывает много споров: что означает дорожный знак с велосипедом и стрелкой

22:21

"Это очень неприятно": Тарас Цымбалюк попал в скандал - что произошло

22:14

Авто или автобус: кто должен уступить дорогу

Кремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФКремль ищет замену западным запчастям: Храпчинский – о новых антеннах на "шахедах" из РФ
22:09

Угроза вторжения белорусских войск в Украину: в ЦПД прокомментировали ситуацию

22:09

Друг Меган Маркл поделился личными подробностями о ее дочери Лилибет

22:07

Интервью Трампа и 2 сценария для РФ на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

22:01

Пользователям Instagram и Facebook нужно готовиться: Цукерберг анонсировал изменения

Реклама
21:58

США хотят объявить "финальный" пакет военной помощи Украине: известна дата

21:54

"Никогда не будет как прежде": Дмитрий Ступка потрясен от жизни в США

21:35

Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Времевки: в прокуратуре сделали заявление

21:29

Баня, селедка: Ирину Шейк поздравили кринжовым тортом в духе террор-родины - РФ

21:17

Конец войны и "тайная сделка" между США и Россией: главное из интервью Трампа

21:14

Избили и силой запихнули в бус: Лубинец отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

21:10

День рождения мамы: чем удивить и что подарить самому родному человеку

20:51

Батареи за считанные минуты нагреют дом: эксперт поделился простым способом

20:35

Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

20:32

Как не угробить ноутбук: хитрый трюк оживит даже "убитый" компьютер

20:24

"Ситуация неоднозначная": в Раде отреагировали на скандал в 155-й бригаде

Реклама
20:24

"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

20:05

"Это уже не шутка": невеста Никитюк впервые высказалась про свою помолвку

19:47

Пилот F-16 сбил 6 ракет, имея всего 4: в Defense Express раскрыли подробности

19:38

Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

19:26

Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной: что известно

19:19

Как сделать сахарную пудру в домашних условиях: гениально простой лайфхак

19:10

После инаугурации Трампа начнется раскол в российской элите?мнение

18:58

Необычный сюрприз или практичный презент: лучшие идеи подарков мужчине

18:51

"Классика, что всегда работает": чем правильно закусывать ром - ответ экспертаВидео

18:50

Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

18:45

В СМИ зафиксирована очередная атака против сетей АЗС БРСМ-Нафта, Avantage-7 и Мотто - политолог

18:23

Доллар установил третий рекорд в 2025 году: НБУ объяснил резкий рост курса

18:23

Жена Сергея Тигипко призналась, почему он не фотографируется с семьей

18:15

По требованию команды Трампа: Путина могут отстранить от власти - Загородний

18:01

При чем регулярно: почему нужно вытирать пыль с комнатных растений

17:52

Только самый внимательный увидит машинку: загадку нужно разгадать за 5 секунд

17:39

Почему не стоит заправлять постель по утрам: ученые удивили ответом

17:38

В России больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

17:33

Нелли Фуртадо изменилась до неузнаваемости и показала свои сильно округлые формыВидео

17:25

В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Реклама
17:25

В МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины

17:14

"Ему дают команду": Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в войну

16:59

Новый максимум: в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте

16:54

РФ не способна на широкомасштабные боевые действия: что изменилось - эксперт

16:50

Один признак раскроет тайну: ТОП сигналов того, что партнер может изменять

16:36

Поможет дальнобойное оружие: эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ

16:26

ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине: подробности

16:09

У директора НАБУ Кривоноса конфликт интересов: жена возглавляет фирмы разыскиваемого Бюро криминального авторитета, – военный

16:00

Известный шоумен выбил знакомой зубы - что произошло

15:51

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять