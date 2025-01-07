Вступление Украины в ЕС: Зеленский анонсировал 'нужные' результаты в 2025 году

В этом году председательство в ЕС сначала будет у Польши, а во втором полугодии - у Дании.

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Вступление Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Главное из заявления президента:

Были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом

2025 год должен быть результативным в переговорах о вступлении в ЕС

2025 год должен принести нужные Украине результаты в переговорах о членстве в Европейском Союзе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня были обсуждены некоторые детали работы с Евросоюзом - относительно переговорного процесса.

видео дня

"Были спикер Верховной Рады, чиновники, команда Офиса. Этот год у нас должен быть именно таким результативным в переговорах по вступлению Украины в ЕС, как это нужно Украине, а значит - безопасности всей нашей Европы", - подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что в этом году председательство в ЕС сначала будет у Польши, а во втором полугодии - у Дании.

"Наши очень ответственные партнеры. С украинской стороны мы обеспечим все необходимое для того, чтобы сделать правильные шаги", - подчеркнул Зеленский.

Вечернее видеообращение Зеленского - видео:

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский говорил, что Украина достигла самого высокого уровня близости с ЕС и НАТО за всю историю независимости. Он также подчеркнул, что уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС.

Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина сможет в течение следующих пяти лет стать членом Европейского Союза, но только при условии выполнения всех необходимых реформ.

Кроме того, президент Украины заявлял, что Украина может стать членом Европейского Союза быстрее, чем ожидается. Для других стран процесс вступления в ЕС мог длиться около 10 лет.

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