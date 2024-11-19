Вступление Украины в ЕС: когда состоится первый кластер переговоров - Зеленский

Уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС.

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Вступление Украины в ЕС / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Ключевые тезисы из заявления:

Первый кластер переговоров о вступлении в ЕС начнется в 2025 году

Скоро завершится процедура скрининга законодательства Украины

Другие кластеры переговоров будут проводиться без промедлений

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый кластер переговоров о вступлении в Европейский Союз начнется в начале следующего года. Об этом он заявил во время представления внутреннего Плана устойчивости в Верховной Раде.

По словам президента, Украина достигла самого высокого уровня близости с ЕС и НАТО за всю историю независимости.

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Он также подчеркнул, что уже сформирована необходимая архитектура для переговорного процесса с ЕС.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

"Мы должны двигаться быстрее, двигаться динамично вперед и уже вскоре завершим процедуру скрининга законодательства Украины. Уже в начале 2025 года мы готовимся открыть переговоры по первому кластеру... Второй и все остальные кластеры - без промедлений", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина стремится стать "самой быстрой" страной в процессе вступления в Европейский Союз.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС - видео:

Вступление Украины в ЕС - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи заявил, что Украина сможет в течение следующих пяти лет стать членом Европейского Союза, но только при условии выполнения всех необходимых реформ.

Стоит добавить, что Украина выполнила все необходимые условия, которые ранее были невыполненными и определены в заключении Европейской комиссии 2022 года. В 2025 году Еврокомиссия надеется на старт переговоров о вступлении в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина может стать членом Европейского Союза быстрее, чем ожидается. Для других стран процесс вступления в ЕС мог длиться около 10 лет.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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