Дело о "вышках Бойко": инженер пошла на сделку со следствием и получила условный срок

Шевченковский районный суд Киева определили наказание для бывшего инженера "Черноморнефтегаза" Анастасии Цибульской, которая фигурирует в деле так называемых "вышек Бойко", в виде 5 лет условно.

При этом обвиняемую признали виновной в присвоении имущества путем злоупотребления властью, служебном подлоге и создании преступной организации, передает "Судебный репортер".

Однако, в соответствии с соглашением между обвиняемой и следствием, заключенным 17 ноября 2017 года, Цибульская была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

В то же время обвиняемая "полностью признала свою виновность", "искренне раскаялась в содеянном, активно способствовала установлению обстоятельств уголовных преступлений, в том числе в отношении себя и других лиц, частично добровольно возместила ущерб, причиненный преступными действиями".

Как сообщается, в 2008 – 2011 годах Цибульская работала инженером в ГАО "Черноморнефтегаз", занимая должности, связанные с проведением тендеров и организацией закупок.

При этом она в 2010 и 2011 годах готовила и публиковала объявления о проведении тендера на буровые установки. Позже инженер вместе с другими фигурантами подделывала документы о стоимости установок.

По данным следствия, своими действиями Цибульская и другие фигуранты создали "условия для дальнейшего противоправного завладения государственными средствами ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в свою пользу через подконтрольные преступной организации предприятия-нерезиденты".

Правоохранители утверждают, что женщине "было достоверно известно" о преступных умыслах организаторов закупки и то, что конкурс на самом деле не проводился.

Отметим, что по данным пресс-секретарь генпрокурора Ларисы Сарган, приговор Цибульский – уже третий в деле.

"Во-первых Кацуба (экс-заместитель главы "Нафтогаза Украины"), эта Цибульская и был еще один", – рассказала Сарган "Украинской правде".

Напомним, ранее сообщалось отом, что разыскиваемый по делу "выше Бойко" экс-чиновник "Нафтогаза" сам пришел в ГПУ.