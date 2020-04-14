Рейтинг Зеленского стремительно снижается – КМИС

Рейтинг Зеленского рухнул / УНИАН

В апреле 2020 года за президента Владимира Зеленского отдали бы свои голоса 44% украинцев, при этом 33% относятся к нему нейтрально, а 25% высказывают откровенный негатив.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, в марте 2020 года Зеленского поддерживали 46% населения, нейтрально относились - 33%, отрицательно - 21%. Для сравнения, в феврале поддержка находилась на уровне 47%.

Согласно данным опроса, к ремьер-министру Денису Шмыгалю положительно относятся 12% тех, кто знает политика (в марте - 11%), нейтрально - 60% (в марте - 65%), негативно - 29% (в марте - 25%).

При этом к спикеру парламента Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), негативно - 23% (в марте - 21%).

Читайте такжеОпрос показал, как украинцы относятся к референдуму о продаже землиК руководителю офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), негативно - 42% (в марте - 38%).

К главе МВД Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте - 12%) тех, кто знает политика, нейтрально - 54% (в марте - 53%), негативно - 32% (в марте - 35%).

Опрос был проведен КМИС через телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки телефонных номеров. Респонденты – взрослое население от 18 лет и старше. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,2 %.

Напомним, 85% украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. В то же время есть отчаянные - 7% опрошенных социологической группой "Рейтинг" заявили о намерении освятить пасхальную корзину.

Как ранее сообщалось, в период пандемии жуткого коронавируса социологи решили выяснить, как украинцы относятся к действиям нынешней власти на Донбассе. Также у граждан уточнили, устраивает ли их борьба с коррупцией.