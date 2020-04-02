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Как украинцы относятся к действиям власти на Донбассе - ответ социологов

2 апреля 2020, 19:51

Социологи выяснили, что граждане нашей страны недовольны политикой власти в отношении Донбасса. Также украинцы раскритиковали борьбу с коррупцией.

Опрос, социология
Социологи выяснили, поддерживают ли украинцы политику власти на Донбассе / http://ria.ru/

В период пандемии жуткого коронавируса социологи решили выяснить, как украинцы относятся к действиям нынешней власти на Донбассе. Также у граждан уточнили, устраивает ли их борьба с коррупцией.

Согласно с данными опроса Киевского международного института социологии: 

  • 70% опрошенных украинцев считают, что действия власти неуспешны в деле решения конфликта на Донбассе,
  • 12% – полагают, что власть успешная.

Также респонденты назвали неуспешной борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти:

  • о том, что эта борьба неуспешная заявили 75% участников исследования,
  • видят успех – 10%.

Большинство украинцев не видят продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65% респондентов, отмечают успех только 9%. 62% респондентов также не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 24% - видят.

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КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) с 27 по 30 марта 2020 на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Ранее Главред писал, что социологи решили выяснить, изменилось ли отношение украинцев к президенту Владимиру Зеленскому и другим представителям власти. Согласно с результатами опроса, проведенного в конце марта Киевским международным институтом социологии, 46% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Также напомним, боевики группировки "ДНР" перестали выпускать через "границу" в Россию вообще кого бы-то ни было. Причем не выпускают в РФ даже тех, у кого наличествует российский паспорт, но нет российской прописки - то бишь жители временно оккупированного Донбасса, которые получили документ с двухглавым орлом после недавних указов Путина. 

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