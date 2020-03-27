"Граница на замке": боевики "ДНР" перестали выпускать людей в Россию

Боевики "ДНР" окончательно закрыли "границу" с РФ / УНИАН

Боевики группировки "ДНР" перестали выпускать через "границу" в Россию вообще кого бы-то ни было.

Об ограничениях пишут пользователи мессенджера Telegram-каналов. Они сообщают, что c вечера 26 марта боевики перестали выпускать в сторону России даже тех, кто передвигается по украинскому либо даже местному "паспорту". И даже несмотря на то, что Кремль официально позволил людям с пропиской "республик" въезжать в пределы РФ.

"Мы вчера утром по укр паспортам выехали в РФ свободно, а возвращались вечером - уже никого не выпускали, кроме лиц с РФ паспортами, имеющими РФ прописку или регистрацию", - написала пользователь Telegram Дарья Чумаченко.

Причем не выпускают в РФ даже тех, у кого наличествует российский паспорт, но нет российской прописки - то бишь жители временно оккупированного Донбасса, которые получили документ с двухглавым орлом после недавних указов Путина.

"Не пускают в РФ без паспорта с пропиской на территории РФ. Вчера вечером развернули на автобусе, ехали на похороны", - написала пользователь Наталья.

Напомним, ранее боевики из группировки "ДНР" по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19 решили на линии разграничения прекратить пропускать людей с территорий, подконтрольных Киеву - с субботы, 21 марта 2020 года.