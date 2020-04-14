Большинство украинцев не будут святить паски, но есть отчаянные - опрос

Большинство украинцев не пойдут святить паски / УНИАН

Пасха станет решающей в ситуации с эпидемией коронавируса в Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский, и добавил, что крайне важно, чтобы люди соблюдали правила карантина.

Так вот, оказалось, что 85% украинцев не планируют идти в церковь на Пасху. В то же время есть отчаянные - 7% опрошенных социологической группой "Рейтинг" заявили о намерении освятить пасхальную корзину.

Также опрос показал, что 64% респондентов планируют смотреть онлайн-трансляцию богослужения, а лично присутствовать на нем вознамерились 4%, при этом 3% пока не решили, что будут делать.

Чуть более половины украинцев сообщили, что не пойдут на кладбище в поминальные дни – этот показатель равен 55%.

При этом 8% из тех, кого опросили, планируют пойти на кладбище в день, когда церковь будет проводить службу, а 32% респондентов планируют посетить кладбище в другой день, когда там не будет людей.

Добавим, опрос проводился 10-12 апреля среди 2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Читайте такжеПоминальные дни переносятся: Кличко сообщил подробностиНапомним, ранее заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 14-17 апреля в Украине должен начинаться пик заболеваемости коронавирусной болезнью.

"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы на 14-17 апреля, плюс-минус три дня, мы зашли с как можно меньшим количеством инфицированного населения. У нас религиозные праздники длятся 2 недели. Если не будем придерживаться карантинных мероприятий, то у нас будет еще больше случаев заражения", - объяснил Ляшко.