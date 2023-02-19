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Части украинцев уменьшат зарплаты: какой бизнес готовится к проблемам - опрос

19 февраля 2023, 16:12
В 2023 году значительной части украинцев урежут зарплаты. О таких планах заявила часть представителей малого бизнеса, опрошенных Европейской бизнес ассоциацией.
Купюры, трудовая книжка
Каким украинцам снизят зарплаты - к чему готовится малый бизнес / коллаж фото УНИАН

В нынешнем году большей части украинцев, которые трудятся на предприятиях малого бизнеса, урежут зарплаты. Такие результаты показал опрос, которые провели представители Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

О планах порезать зарплаты заявили 11% опрошенных представителей малого бизнеса. 28% респондентов сообщили о намерении повысить оплату труда своих сотрудников.

При этом, подчеркивают авторы исследования, по сравнению с предыдущим годом, число тех, кто намерен зарплаты снижать, заметно снизилось – с 20% до 11%. А вот количество тех, кто будет повышать оплату труда, наоборот, выросло. Правда, ненамного: с 26%до 28%.

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Опрос, зарплаты

Большинство же – 61% – респондентов из малого бизнеса менять что-либо не планируют в зарплатах сотрудников.

В то же время, отмечается в результатах опроса, 76% участников опроса планируют в нынешнем году расширять свой бизнес.

Из их числа:

  • 28% готовятся расширять географию деятельности;
  • 26% собираются открывать новые направления производства;
  • 25% планируют выходить на новые рынки;
  • 21% желают увеличить количество сотрудников.

Не планирует расширяться вовсе только 24% опрошенных представителей малого бизнеса.

Опрос, зарплаты

Напомним, ранее опрос граждан Украины, которые живут и работают в Польше, проведенном аналитическим центром международного агентства по трудоустройству Gremi Personal показал - самый мощный аргумент, который побуждает украинцев вернуться домой после окончания войны — желание воссоединиться с семьей.

Достойные условия труда, заработной платы и достойная пенсия — второе по важности условие возвращение (18% респондентов).

Гарантии наступления новой войны в перспективе ближайших десятилетий, а также оружие, которое позволит защитить страну в случае конфликтов — важно для возвращения 10% украинцев.

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