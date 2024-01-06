Голодные вылазят из окопов: на фронте россияне массово сдаются в плен

Российские оккупанты массово начали убегать со своих позиций на Мелитопольском направлении. Многие начали сдаваться в плен. Об этом в эфире телемарафона представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
Он говорит, что россияне убегают из окопов с передовой. Еженедельно в плен сдаются до трех десятков оккупантов. Многие делают это даже без боя, а кто-то идет на позиции ВСУ из-за голода. Россияне также устраивают бунты, потому что не хотят воевать против Украины.
"Во-первых, у них праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются или убегают из окопов, чтобы не идти. То есть саботируют ... Некоторые сдаются в бою, некоторые - без боя. Некоторые от голода выходят на позиции и идут сдаваться", - говорит Штупун.видео дня
Он добавил, что по состоянию на декабрь в плен сдавались более 220 российских солдат через горячую линию "Хочу жить", еще более тысячи заявок находятся на рассмотрении. В то же время российское командование пытается запугать оккупантов "сказками" о "выколотых глазах, кастрации и четвертовании".
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе. Владимир Путин нуждается в так называемых победах и символических достижениях, считает генерал армии Украины Виктор Муженко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у Путина появился шанс выиграть войну в Украине, пишут журналисты The Economist. По мнению журналистов, в такой ситуации война может затянуться на много лет. Западу следует срочно опомниться и оказать нужную военную помощь украинскому государству.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой. Подразделениями ВСУ было уничтожено 711 единиц вооружения и военной техники врага за неделю.
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