Клопотенко показал, как правильно приготовить домашние вареники с творогом

Домашние вареники с творогом - одно из любимых лакомств многих украинцев. Они отличаются насыщенностью вкуса, качеством и продуктами, которые хозяйки используют во время приготовления. Мы расскажем, как их приготовить легко и просто.
Вареники с творогом - рецепт
Для того, чтобы дома приготовить домашние вареники, вам понадобятся:
- 15 г дрожжей
- 250 г молока
- 1 яйцо
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. масла
- 450г муки
- 1/2 ч. л. соли
Для начинки:
- 350 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сахара
Для подачи:
- масло
- мед
Домашние вареники с творогом - рецепт
Для вареников сначала смешайте тесто. В миску положите дрожжи, добавьте молоко комнатной-температуры. Яйцо и муку. Замесите тесто. Накройте полотенцем и дайте подойти 40мин. Пока вы ждете, замесите начинку: смешайте творог, сахар и яйцо.
Затем, присыпьте стол мукой и раскатайте тесто. С помощью стакана сделайте кружочки. Выложите на кружочек 1-1.5ч.л. творожной массы и залепите вареничек. Выложите вареники в пароварку и варите 10-15 мин под крышкой. При подаче обязательно полейте маслом и медом.
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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@klopotenko_chef На Масницю треба готувати вареники з сиром ? Тому я прийшов з рецептом пухких вареників на пару. У вас є цілий тиждень, щоб приготувати їх, спробувати та луснути від задоволення. Дивіться не проґавте, бо будете знову рік чекати на Масницю. Інгредієнти: • 15г дріжджів ДУХМЯНА ХАТА • 250г молока • 1 яйце • 1 ч.л. цукру • 1 ст.л. олії • 450г борошна • 1/2ч.л. солі Для начинки: • 350г сиру • 1 яйце • 1 ст.л. цукру Для подачі: • масло • мед Отже, як готувати пухкі вареники. Спочатку змісіть тісто. В миску покладіть дріжджі від ДУХМЯНА ХАТА Так ви будете впевнені, що тісто точно підніметься. Додайте молоко кімнатної температури. Яйце і борошно. Замісіть тісто. Накрийте рушником і дайте підійти 40хв. Поки ви чекаєте, замісіть начинку. Змішайте сир, цукор та яйце. Молодці? Давайте далі. Присипте стіл борошном і розкачайте тісто. За допомогою склянки зробіть кружечки тіста. Викладіть на кружечок 1-1.5ч.л. сирної маси і заліпіть вареничок. Викладіть вареники в пароварку і варіть 10-15хв під кришкою. При подачі обов'язково полийте маслом та медом ❤️ #вареники#масниця#українськітрадиції#колодій♬ Vesna - DakhaBrakha
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