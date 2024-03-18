Клопотенко показал, как правильно приготовить домашние вареники с творогом

Вареники с творогом - Главред расскажет, как приготовить блюдо в домашних условиях.

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Как правильно приготовить домашние вареники с творогом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Домашние вареники с творогом - одно из любимых лакомств многих украинцев. Они отличаются насыщенностью вкуса, качеством и продуктами, которые хозяйки используют во время приготовления. Мы расскажем, как их приготовить легко и просто.

Вареники с творогом - рецепт

Для того, чтобы дома приготовить домашние вареники, вам понадобятся:

15 г дрожжей

250 г молока

1 яйцо

1 ч. л. сахара

1 ст. л. масла

450г муки

1/2 ч. л. соли

Для начинки:

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350 г творога

1 яйцо

1 ст. л. сахара

Для подачи:

масло

мед

Домашние вареники с творогом - рецепт

Для вареников сначала смешайте тесто. В миску положите дрожжи, добавьте молоко комнатной-температуры. Яйцо и муку. Замесите тесто. Накройте полотенцем и дайте подойти 40мин. Пока вы ждете, замесите начинку: смешайте творог, сахар и яйцо.

Затем, присыпьте стол мукой и раскатайте тесто. С помощью стакана сделайте кружочки. Выложите на кружочек 1-1.5ч.л. творожной массы и залепите вареничек. Выложите вареники в пароварку и варите 10-15 мин под крышкой. При подаче обязательно полейте маслом и медом.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Смотрите видео о том, как приготовить вареники с творогом дома:

@klopotenko_chef На Масницю треба готувати вареники з сиром ? Тому я прийшов з рецептом пухких вареників на пару. У вас є цілий тиждень, щоб приготувати їх, спробувати та луснути від задоволення. Дивіться не проґавте, бо будете знову рік чекати на Масницю. Інгредієнти: • 15г дріжджів ДУХМЯНА ХАТА • 250г молока • 1 яйце • 1 ч.л. цукру • 1 ст.л. олії • 450г борошна • 1/2ч.л. солі Для начинки: • 350г сиру • 1 яйце • 1 ст.л. цукру Для подачі: • масло • мед Отже, як готувати пухкі вареники. Спочатку змісіть тісто. В миску покладіть дріжджі від ДУХМЯНА ХАТА Так ви будете впевнені, що тісто точно підніметься. Додайте молоко кімнатної температури. Яйце і борошно. Замісіть тісто. Накрийте рушником і дайте підійти 40хв. Поки ви чекаєте, замісіть начинку. Змішайте сир, цукор та яйце. Молодці? Давайте далі. Присипте стіл борошном і розкачайте тісто. За допомогою склянки зробіть кружечки тіста. Викладіть на кружечок 1-1.5ч.л. сирної маси і заліпіть вареничок. Викладіть вареники в пароварку і варіть 10-15хв під кришкою. При подачі обов'язково полийте маслом та медом ❤️ #вареники #масниця #українськітрадиції #колодій ♬ Vesna - DakhaBrakha

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