Не будет ни в шкафу, ни на кухне: как избавиться от моли

Мы расскажем, как избавиться от моли и предотвратить ее повторное появление.

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Как избавиться от моли / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Моль – это одно из самых неприятных насекомых, которое может появиться в доме и доставить массу неудобств. Ее личинки способны испортить одежду, обувь, мебель и даже продукты. Возникает закономерный вопрос: Почему в доме появляется моль? Мы расскажем, как от нее избавиться и предотвратить ее повторное появление.

Почему в доме появляется моль?

Моль чаще всего появляется в теплых и влажных местах, где есть доступ к еде и натуральным материалам. В квартирах она может проникать через вентиляционные отверстия, открытые окна или с продуктами из магазина. Существует два основных типа моли, с которыми мы сталкиваемся в быту:

Пищевая моль – встречается на кухне и питается крупами, мукой, орехами и другими сухими продуктами.

– встречается на кухне и питается крупами, мукой, орехами и другими сухими продуктами. Одежная моль – любит шерстяные, меховые и шелковые изделия, портя одежду и текстиль.

Что помогает от моли в домашних условиях?

Существует несколько методов борьбы с молью, которые включают как народные средства, так и современные химические препараты, пишет nur.kz. Вот несколько эффективных способов избавиться от моли в доме:

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Уксус. Для обработки мест обитания пищевой моли на кухне можно использовать 9% уксус или уксусную кислоту. Уксус обладает дезинфицирующими свойствами и резким запахом, который отпугивает моль. Разведите уксус водой в соотношении 1:1 и протрите все шкафы, полки и контейнеры, где хранились зараженные продукты.

Чем опасна моль? Моль — маленькая белая или коричневая бабочка. Портит шерстяные вещи и мех — в шубах и свитерах появляются дыры. Людей она не кусает и не переносит инфекции, но питается крупами, которые после этого есть нельзя. Моль оставляет продукты жизнедеятельности, которые могут вызвать аллергию, дерматит и конъюнктивит.

Температурная обработка продуктов. Чтобы уничтожить личинки моли, зараженные крупы и другие продукты можно прогреть в духовке при температуре 100–120 °С в течение 15 минут. Тонкая оболочка личинок не выдерживает высокой температуры. Аналогично можно замораживать продукты на 3 дня в морозильнике, так как минусовые температуры убивают яйца и личинки моли.

Эфирные масла и нашатырный спирт. Для профилактики и отпугивания моли можно использовать смесь из уксуса, нашатырного спирта и эфирного масла лаванды. Испарения этой смеси создадут запах, который моль не переносит.

Регулярная уборка. Моль не любит чистоту и сквозняки. Регулярно пылесосьте шкафы, проветривайте их и поддерживайте порядок. Важно не только убирать зараженные продукты или вещи, но и тщательно очищать места их хранения.

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Профилактика одежды. Для защиты одежды от моли используйте специальные средства, например, ароматизированные саше, которые можно разместить в шкафах. Народные методы включают использование лаванды, герани или кедра. Эти растения выделяют запахи, которые моль не выносит.

Как избавиться от личинок моли?

Чтобы избавиться от личинок моли, важно воздействовать на них сразу несколькими способами:

Температурная обработка. Как уже упоминалось, личинки погибают при высокой температуре (около 100 °С) или при заморозке.

Химические средства. Существуют специальные инсектициды для борьбы с молью, которые можно распылять в местах скопления насекомых.

Механическая очистка. Необходимо тщательно промыть зараженные продукты, а затем их пересушить.

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