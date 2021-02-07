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Дефицит новых консолей в Украине может растянуться: названы даты

7 февраля 2021, 15:23

Как отмечает агентство Bloomberg, глобальная нехватка полупроводников может ударить даже по грядущим рождественским продажам PS5 и Xbox Series.

Дефицит новых консолей может продлиться до декабря 2021 года / Bloomberg

В своих недавних финансовых отчётах за первый квартал 2021-го оба платформодержателя, Microsoft и Sony рассказали о невозможности удовлетворить спрос на консоли нового поколения.

Из-за нехватки устройств PlayStation 5 не удалось сильно обогнать старт PlayStation 4, а Xbox Series не будет в свободной продаже как минимум до апреля, а вариант, при котором вы сможете просто прийти в магазин и получить ее сразу в руки – до начала лета.

Как отмечает агентство Bloomberg, пандемия коронавируса создала повышенный спрос на технику, а та в свою очередь спровоцировала дефицит полупроводников, необходимых для производства таких устройств. По данным издания, производители техники оказались банально неготовыми к буму 5G-смартфонов и вызванному пандемией всплеску продаж техники – большая часть мощностей направлена именно на производство чипов для таких устройств, а CPU и GPU для ПК и консолей выпускают по остаточному принципу.

Согласно прогнозам, период кроссгена, когда консоли прошлого поколения будут всё ещё актуальными, может продлиться и до начала 2022 года, тогда как дефицит PlayStation 5 и Xbox Series X/S в свободной продаже может растянуться до декабря 2021 года.

Напомним, что продажи обеих консолей стартовали в ноябре 2020-го. Спрос на PS5 в нашей стране оказался чрезвычайно высоким – первый тираж был полностью распродаж еще до официального старта продаж. С новым Xbox дела обстоят иначе - консоль Microsoft доступна практически во всех крупных интернет-магазинах, несмотря на огромный ажиотаж в других странах.

Официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно – значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.

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Ранее Sony подвела персональные итоги 2020-го для каждого владельца PlayStation. Там можно узнать свои самые популярные игры, общее время в них, сколько времени провели в сингле и мультиплеере и многое другое.

Взглянуть на свои достижения в 2020-ом можно на странице акции. Чтобы получить доступ к статистике, пользователь должен был провести в играх на PS4 с 1 января по 31 декабря хотя бы 10 часов и дать разрешение на сбор "дополнительных данных".

За подведение итогов компания поощряет игроков бесплатной динамической темой для PlayStation 4. Все пользователи получат личную статистику с итогами года на адрес своего почтового ящика в течение 24 часов. Акция будет доступна до 2 марта 2021 года.

Microsoft Sonya Kay PlayStation 5 Xbox Series X
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