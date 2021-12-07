"Холостяк", МакSим и поп-ит: Google опубликовал ТОП-запросов украинцев в 2021 году

В этом году украинцы удивили запросами и вопросами.
Google опубликовал ежегодный итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей.
Как сообщает пресс-служба компании, самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал Евро 2020. На втором месте - сериал Игра в кальмара. В первую десятку запросов украинских пользователей также вошли романтическое реалити-шоу "Холостяк 2021" и Классрум.
Среди знаменитостей украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном и российской певице МакSим. Также аудитория Украины интересовалась покойными персонами - наибольше Принцом Филиппом, Владимиром Меньшовые и французским актером Жаном-Полем Бельмондо.
В категории "Фильмы" публика искала "Веном 2", "Отряд самоубийц 2", "Лигу справедливости Зака Снайдера" и "Дюну", а из мультфильмов "Босс молокосос 2" и "Душа".
Среди поисков сериалов больше запросой поиска собрал "Игра в кальмара", а в категори "Телешоу" - реалити-шоу "Холостяк".
"Покупкой года" в Украине стала антистресс-игрушка поп-ит,билет на поезд, iPhone 13, пропуске на транспорт в Киеве, сертификате о вакцинации, биткоине и витамине D.
Наиболее популярными вопросами среди украинцев были - что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус, как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат про вакцинацию и 1000 гривен за вакцинацию, и как зарегистрироваться и как обновить приложение Дія.
Полный список самых популярных запросов
2021 года в Украине
Самые популярные запросы:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Утраты:
- Принц Филипп
- Владимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорий Чапкис
- Антон Поляков
- Александр Шаляпин
- Андрей Мягков
- Саид Губденский
- Петр Мамонов
- Валерий Гаркалин
Сериал:
- Игра в кальмара
- Джинни и Джорджия
- Жуки 2 сезон
- Постучись в мою дверь
- Отпуск
- Атака титанов
- Трудные подростки 3 сезон
- Бриджертоны
- Милиционер с Рублевки
- Папик 2 сезон
Покупка:
- Поп-ит
- Билет на поезд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Пропуск на транспорт в Киеве
- Санки
- Сертификат о вакцинации
- PlayStation 5
- Биткоин
- Витамин D
Вопрос: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Вопрос: "Що таке?/Что такое?"
- ABOBA
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Персона:
- Александр Усик
- Алексей Навальный
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанти
- Алек Болдуин
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрей Ярмоленко
Фильм:
- Веном 2
- Отряд самоубийц 2
- Круэлла
- Гнев человеческий
- Красное уведомление
- Лига справедливости Зака Снайдера
- После 3
- Босс молокосос 2
- Дюна
- Душа
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Напомним, в рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы.
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