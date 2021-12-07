"Холостяк", МакSим и поп-ит: Google опубликовал ТОП-запросов украинцев в 2021 году

Пояивлся список самых популярных запросов украинцев в Интернете / pixabay.com

Google опубликовал ежегодный итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей.

Как сообщает пресс-служба компании, самым популярным поисковым запросом 2021 года в Google Украина стал Евро 2020. На втором месте - сериал Игра в кальмара. В первую десятку запросов украинских пользователей также вошли романтическое реалити-шоу "Холостяк 2021" и Классрум.

Среди знаменитостей украинцы чаще всего искали информацию о боксере Александре Усике, политике Алексее Навальном и российской певице МакSим. Также аудитория Украины интересовалась покойными персонами - наибольше Принцом Филиппом, Владимиром Меньшовые и французским актером Жаном-Полем Бельмондо.

В категории "Фильмы" публика искала "Веном 2", "Отряд самоубийц 2", "Лигу справедливости Зака Снайдера" и "Дюну", а из мультфильмов "Босс молокосос 2" и "Душа".

Среди поисков сериалов больше запросой поиска собрал "Игра в кальмара", а в категори "Телешоу" - реалити-шоу "Холостяк".

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"Покупкой года" в Украине стала антистресс-игрушка поп-ит,билет на поезд, iPhone 13, пропуске на транспорт в Киеве, сертификате о вакцинации, биткоине и витамине D.

Наиболее популярными вопросами среди украинцев были - что такое ABOBA, симпл димпл и клабхаус, как умер Сквидвард, как сменить поставщика газа, компактно сложить чемодан, как получить сертификат про вакцинацию и 1000 гривен за вакцинацию, и как зарегистрироваться и как обновить приложение Дія.

Полный список самых популярных запросов

2021 года в Украине

Самые популярные запросы:

Евро 2020 Игра в кальмара Холостяк 2021 Классрум Украина Англия Усик Джошуа Евровидение 2021 Украина Швеция Олимпиада 2021 Вступ 2021

Утраты:

Принц Филипп Владимир Меньшов Жан-Поль Бельмондо Григорий Чапкис Антон Поляков Александр Шаляпин Андрей Мягков Саид Губденский Петр Мамонов Валерий Гаркалин

Сериал:

Игра в кальмара Джинни и Джорджия Жуки 2 сезон Постучись в мою дверь Отпуск Атака титанов Трудные подростки 3 сезон Бриджертоны Милиционер с Рублевки Папик 2 сезон

Покупка:

Поп-ит Билет на поезд iPhone 13 Симпл-димпл Пропуск на транспорт в Киеве Санки Сертификат о вакцинации PlayStation 5 Биткоин Витамин D

Вопрос: "Як?/Как?"

Как умер Сквидвард? Як вийти заміж? Як змінити постачальника газу? Как сыграла Украина? Як отримати сертифікат про вакцинацію? Как компактно собрать чемодан? Как получить 1000 грн за вакцинацию? Як оновити Дію? Як зареєструватися в Дія? Как похудеть за неделю?

Вопрос: "Що таке?/Что такое?"

ABOBA Симпл димпл Формалин Поп ит Локдаун Митинг Клабхаус Игра в кальмара Радужный поцелуй Фриланс

Персона:

Александр Усик Алексей Навальный МакSим Сергій Стерненко Адель Асанти Алек Болдуин Жан Беленюк Джо Байден Злата Огневич Андрей Ярмоленко

Фильм:

Веном 2 Отряд самоубийц 2 Круэлла Гнев человеческий Красное уведомление Лига справедливости Зака Снайдера После 3 Босс молокосос 2 Дюна Душа

ТВ-шоу:

Холостяк 2021 Євробачення 2021 Холостячка 2 Пацанки 6 сезон Игра на ТНТ Оскар 2021 Маска Супербабуся Звезды в Африке Танці з зірками

Напомним, в рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы.

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