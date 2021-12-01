Смотрели на дворец Путина и слушали Лободу: самые популярные видео 2021 года на YouTube в Украине

Обнародован рейтинг самых просматриваемых видео среди украинцев.
В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы.
Среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент, сообщили в компании Google.
Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году
1. " Дворец для Путина. История самой большой взятки"
2. Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД
3. Интервью Ивангая Юрию Дудю
4. 1 серия 2 сезона сериала "Папик"
5. "ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа"
6. 1 выпуск шоу Холостяк 11
7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона
8. Все серии сериала "Зона комфорта"
9. Клип на песню "Ты не мог! Ма я смог!" в стиле Майнкрафт от Евген Бро
10. 1 выпуск 1 сезона шоу "Маска".
Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине
1. LOBODA - "Родной"
2. Султан Лагучев- "Горький вкус"
3. Minelli - "Rampampam"
4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)
5. NK - "Красное вино"
6. Тина Кароль - "Скандал"
7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"
8. Artik & Asti - "Истеричка"
9. Супер Жорик - " Чао! Чао!"
10. Wellboy - "Гуси"
Ранее мы сообщали, что в пятерку самых популярных смартфонов в 2021 году вошли Apple iPhone серии 12 и одна бюджетная модель от Samsung.