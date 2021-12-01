Смотрели на дворец Путина и слушали Лободу: самые популярные видео 2021 года на YouTube в Украине

Что смотрели украинцы на YouTube в 2021 году / YouTube

В рейтинг самых популярных видео 2021 года на YouTube, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине, вошли расследование про дворец Путина в Краснодарском крае, а также клип на песню "Родной" от украинской певицы Светланы Лободы.

Среди авторских видео в 2021 году украинские пользователи больше смотрели интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент, сообщили в компании Google.

Лидером по числу просмотров в Украине стало расследование российского оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Топ-10 самых популярных авторских видео в Украине в 2021 году

1. " Дворец для Путина. История самой большой взятки"

2. Антон Лапенко и Александр Гудков в ЧБД

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3. Интервью Ивангая Юрию Дудю

4. 1 серия 2 сезона сериала "Папик"

5. "ВЛАД А4 стал призраком на 24 часа"

6. 1 выпуск шоу Холостяк 11

7. MORGENSHTERN в гостях у Гордона

8. Все серии сериала "Зона комфорта"

9. Клип на песню "Ты не мог! Ма я смог!" в стиле Майнкрафт от Евген Бро

10. 1 выпуск 1 сезона шоу "Маска".

Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине

1. LOBODA - "Родной"

2. Султан Лагучев- "Горький вкус"

3. Minelli - "Rampampam"

4. MORGENSHTERN - "Дуло" (Prod. Slava Marlow)

5. NK - "Красное вино"

6. Тина Кароль - "Скандал"

7. Max Barskih & Zivert - "Bestseller"

8. Artik & Asti - "Истеричка"

9. Супер Жорик - " Чао! Чао!"

10. Wellboy - "Гуси"

Ранее мы сообщали, что в пятерку самых популярных смартфонов в 2021 году вошли Apple iPhone серии 12 и одна бюджетная модель от Samsung.