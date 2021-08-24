УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. День Независимости

30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

24 августа 2021, 08:16

В нём использованы оттенки голубого и желтого.

флаг Украины
Google посвятил дудл Дню Независимости Украины / УНИАН

В Google решили присоединиться к празднованию юбилейного Дня Независимости Украины (а нашему государству уже 30 лет) и подготовили новый дудл. Его традиционно видно на стартовой странице поисковика.

В дудле художники Google использовали цвета национального флага Украины – синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.

"Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!" – говорится в официальном блоге.

Справка: чайки – это беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI — XVII века, в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками. Собственно, назвали эти лодки именно чайками за чрезвычайную их скорость на воде.

Вот так выглядит дудл ко Дню Независимости Украины в 2021 году / Фото Google

День Независимости Украины: 30-я годовщина

  • В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю продолжаются с 22 до 24 августа.
  • В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий, объединяет которые слоган "Ты у меня одна".
  • Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.
viber
Google День Независимости Украины дудл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и ЗеленскогоДавление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского "Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале В Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пикВ Украине началась новая волна коронавируса: когда будет пик Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ

Последние новости

09:06

В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото)

09:03

Коронавирус в Украине 24 августа: выявили почти 700 новых больных COVID-19

09:00

Быть сильной и сделать выводы из прошедших 30 лет: чего Украине желают в День Независимости

08:53

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

08:18

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости: как пройдет и куда пойти Видео

Реклама
08:16

30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

07:35

В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации Видео

07:12

"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

06:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

06:18

Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией

06:05

Украина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытья мнение

05:50

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

05:03

Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

04:50

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

04:22

В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО Видео

03:53

Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

03:30

Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

03:11

День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

02:55

Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

02:47

Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

Реклама
02:35

Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

02:20

Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

01:50

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

01:48

"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2 Видео

00:20

Убивает миллионы бактерий и яйца глистов: как правильно мыть зелень и ягоды Видео

23 августа, понедельник
23:55

Виктория Бекхэм восхитила фото своей 10-летней дочери

23:28

Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба у СП-2 Видео

22:57

Зеленский сделал предложение президенту Польши из-за Северного потока-2 Видео

22:48

Врачи рассказали, почему нельзя отсыпаться по выходным Видео

22:45

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

22:43

Кулеба назвал главные достижения Крымской платформы Видео

22:20

Названы три наихудших низкокалорийных продукта для похудения Видео

21:50

В Киеве приземлился второй самолет из Афганистана: кого эвакуировали Видео

21:49

Крымская платформа: почему лучше поздно, чем никогда мнение

21:38

Нет смысла: у Путина обвинили Украину и высказались о встрече в нормандском формате Видео

21:27

Певица МакSим после выписки из больницы исхудала, ей тяжело дышать Видео

21:12

МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда Видео

21:11

Спасатели не могут потушить огонь: Турцию и Грецию охватили новые лесные пожары Фото Видео

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша Видео

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

Реклама
20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение к иностранным партнерам по Крыму Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять