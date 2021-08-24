30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

В нём использованы оттенки голубого и желтого.
В Google решили присоединиться к празднованию юбилейного Дня Независимости Украины (а нашему государству уже 30 лет) и подготовили новый дудл. Его традиционно видно на стартовой странице поисковика.
В дудле художники Google использовали цвета национального флага Украины – синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.
"Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!" – говорится в официальном блоге.
Справка: чайки – это беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI — XVII века, в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками. Собственно, назвали эти лодки именно чайками за чрезвычайную их скорость на воде.
День Независимости Украины: 30-я годовщина
- В этом году 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. Праздничные мероприятия по этому случаю продолжаются с 22 до 24 августа.
- В течение 3 дней по всей стране пройдут более 150 событий, объединяет которые слоган "Ты у меня одна".
- Он символизирует видение независимости Украины как мечты, которой стремились достичь многие поколения украинцев.