30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

Google посвятил дудл Дню Независимости Украины / УНИАН

В Google решили присоединиться к празднованию юбилейного Дня Независимости Украины (а нашему государству уже 30 лет) и подготовили новый дудл. Его традиционно видно на стартовой странице поисковика.

В дудле художники Google использовали цвета национального флага Украины – синий и желтый. А в центр композиции поставили стилизованное изображение казацкой чайки с украинским трезубцем на парусе.

"Казацкие чайки были легкими, маневренными парусными лодками запорожских казаков периода XVI-XVII вв. Считают, что чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед. Поздравляем всех с Днем Независимости Украины!" – говорится в официальном блоге.

Справка: чайки – это беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI — XVII века, в виде огромной выдолбленной колоды, по бортам обшитой досками. Собственно, назвали эти лодки именно чайками за чрезвычайную их скорость на воде.

Вот так выглядит дудл ко Дню Независимости Украины в 2021 году / Фото Google

День Независимости Украины: 30-я годовщина