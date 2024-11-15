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Почему не хватает места на Андроиде: удивительно простой способ увеличить память

Алексей Тесля
15 ноября 2024, 10:31
219
Что делать, если на телефоне нет памяти, а удалять нечего - простые и эффективные лайфхаки.
Мобильный телефон
Что съедает память телефона / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Pexels

Важно:

  • Молниеносный способ очистки памяти на Android
  • Как увеличить скорость работы смартфона

Память мобильного телефона хранит в себе всё, что загружается на гаджет, однако она не безразмерна и имеет свои пределы. В каждом телефоне Android объем памяти может быть разный, но зачастую ее может не хватить в самый неподходящий момент.

Обычно о ее содержимом можно узнать, зайдя в раздел "Внутренняя память", где загруженные файлы рассортированы по папкам в алфавитном порядке. Однако если памяти телефона не хватает для сохранения необходимой информации, есть несколько способов исправить ситуацию, сообщает Главред.

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Что делать, если не хватает памяти на телефоне Android

Специалисты рекомендуют вначале попробовать простой способ – просто перезагрузите ваш телефон и проверьте, стал ли он работать быстрее. Также можно попробовать оптимизировать настройки скачивания файлов.

Если эти манипуляции не помогают, тогда можно попробовать установить на телефон приложения для очистки и ускорения работы устройства. Еще один действенный способ - перемещение основного объема фото и видео на внешний носитель:

  • карту памяти;
  • компьютер;
  • облачное хранилище.

Что делать, если на телефоне ничего нет, а память заполнена

Опытные мастера напоминают несколько эффективных способов:

  • Отключение фоновых приложений;
  • Ревизия кэша и данных приложений;
  • Радикальная чистка от лишних приложений;
  • Сброс всех настроек телефона до заводских.

Как очистить память телефона, ничего не удаляя

Есть дельный способ освободить место, который не влияет на настройки вашего приложения Помочь в решении возникшей проблемы может простая манипуляция:

  • Зайдите в раздел Настройки;
  • Далее перейдите по ссылке Хранилище;
  • Внимательно отберите все ненужные фото и просмотрите видеогалерею;
  • После этого удалите дубликаты или медиафайлы, которые вам больше не нужны.

Что делать, если на телефоне нет памяти, а удалять нечего

Ряд действенных манипуляций способны "привести в чувство" даже самый, казалось бы, загруженный телефон:

  • Очистка мессенджеров;
  • Увеличение объема памяти;
  • Ликвидация обновления системных программ;
  • Переход на iCloud;
  • Кэш Safari;
  • Функция "Сгрузить приложение";
  • Отключить "Общие альбомы".

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Что такое Android?

Android - операционная система и платформа для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, созданная компанией Google на базе ядра Linux. Поддерживается альянсом Open Handset Alliance (OHA). В 84 % смартфонов, проданных в 3-м квартале 2014 года, была установлена операционная система Android, а в марте 2017 года ОС Android стала самой популярной ОС, с которой выходили в интернет, пишет Википедия.

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