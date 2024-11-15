Почему не хватает места на Андроиде: удивительно простой способ увеличить память

Что делать, если на телефоне нет памяти, а удалять нечего - простые и эффективные лайфхаки.

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Что съедает память телефона / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Pexels

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Молниеносный способ очистки памяти на Android

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Память мобильного телефона хранит в себе всё, что загружается на гаджет, однако она не безразмерна и имеет свои пределы. В каждом телефоне Android объем памяти может быть разный, но зачастую ее может не хватить в самый неподходящий момент.

Обычно о ее содержимом можно узнать, зайдя в раздел "Внутренняя память", где загруженные файлы рассортированы по папкам в алфавитном порядке. Однако если памяти телефона не хватает для сохранения необходимой информации, есть несколько способов исправить ситуацию, сообщает Главред.

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Что делать, если не хватает памяти на телефоне Android

Специалисты рекомендуют вначале попробовать простой способ – просто перезагрузите ваш телефон и проверьте, стал ли он работать быстрее. Также можно попробовать оптимизировать настройки скачивания файлов.

Если эти манипуляции не помогают, тогда можно попробовать установить на телефон приложения для очистки и ускорения работы устройства. Еще один действенный способ - перемещение основного объема фото и видео на внешний носитель:

карту памяти;

компьютер;

облачное хранилище.

Что делать, если на телефоне ничего нет, а память заполнена

Опытные мастера напоминают несколько эффективных способов:

Отключение фоновых приложений;

Ревизия кэша и данных приложений;

Радикальная чистка от лишних приложений;

Сброс всех настроек телефона до заводских.

Как очистить память телефона, ничего не удаляя

Есть дельный способ освободить место, который не влияет на настройки вашего приложения Помочь в решении возникшей проблемы может простая манипуляция:

Зайдите в раздел Настройки;

Далее перейдите по ссылке Хранилище;

Внимательно отберите все ненужные фото и просмотрите видеогалерею;

После этого удалите дубликаты или медиафайлы, которые вам больше не нужны.

Что делать, если на телефоне нет памяти, а удалять нечего

Ряд действенных манипуляций способны "привести в чувство" даже самый, казалось бы, загруженный телефон:

Очистка мессенджеров;

Увеличение объема памяти;

Ликвидация обновления системных программ;

Переход на iCloud;

Кэш Safari;

Функция "Сгрузить приложение";

Отключить "Общие альбомы".

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Что такое Android? Android - операционная система и платформа для мобильных телефонов и планшетных компьютеров, созданная компанией Google на базе ядра Linux. Поддерживается альянсом Open Handset Alliance (OHA). В 84 % смартфонов, проданных в 3-м квартале 2014 года, была установлена операционная система Android, а в марте 2017 года ОС Android стала самой популярной ОС, с которой выходили в интернет, пишет Википедия.

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