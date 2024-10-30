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Атака дронов на Чечню: Кадыров цинично заявил о гибели украинских пленных

Мария Николишин
30 октября 2024, 17:54
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Кадыров утверждал, что якобы жертв атаки с их стороны нет.
Атака дронов на Чечню: Кадыров цинично заявил о гибели украинских пленных
Атака дронов на Чечню / коллаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скриншот из видео

Главное:

  • Кадыров сказал, что из-за атаки в Гудермесе есть жертвы среди украинских военнопленных
  • Правозащитники заявили, что им не известно об удерживании пленных в Чечне
  • Вероятно, заявления Кадырова направлены на то, чтобы защитить важные объекты

Рамзан Кадыров заявил, что в результате атаки на российский университет спецназа в Гудермесе есть жертвы среди украинских военнопленных. Об этом сообщили росСМИ, передает nv.ua.

Отмечается, что Кадыров утверждал, что якобы жертв атаки с их стороны нет, однако на каждом стратегическом объекте в Чечне есть "по десять украинских военнопленных". Якобы из-за этого есть жертвы среди военнопленных.

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Но правозащитники утверждают, что им не известны случаи содержания украинских военнопленных в Чечне на постоянной основе.

"Никто из уже освобожденных военнопленных, с которыми нам удалось поговорить, не сообщал нам о том, что их постоянно удерживали в Чечне. Нам также не известно ни об одном случае, когда для содержания пленных использовалось бы помещение какого-либо университета", - заявили в организации Every Human Being.

В то же время, правозащитники предполагают, что украинских военнопленных могут доставить в Чечню и инсценировать их нахождение в "университете" для подтверждения слов Кадырова.

Стоит добавить, что бывший пресс-секретарь чеченского батальона имени Шейха Мансура, который воюет на стороне Украины, Ислам Белокиев заявил, что слова Кадырова об украинских военнопленных являются ложью.

"В Чечне нет украинских пленных. Их удерживают в других регионах, кадыровцы иногда ездят туда для съемок. Лишь иногда их могут временно, причем всего несколько человек, привезти в Чечню для фейкового видео, а потом тут же отвозят обратно", - заявил он в комментарии изданию Кавказ.Реалии.

По его словам, заявления Кадырова направлены на то, чтобы защитить важные объекты от ударов украинских дронов.

Кроме того, Белокиев не уверен в том, что летательный аппарат, который атаковал "университет", запустили ВСУ.

Кто такой Рамзан Кадыров

Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

Атака дронов на Чечню - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 октября был атакован Российский университет спецназа, расположенный в Чеченской республике. Кадыров утверждал, что после атаки в 6:30 загорелась крыша пустого здания, а жертв и пострадавших якобы не было.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что данный удар может свидетельствовать о начале внутренних конфликтов в самой России. По его словам, теоретически украинские беспилотники могли бы достичь Чечни и поразить университет спецназа в Гудермесе, поскольку расстояние до него составляет около 1000 км. Однако более важной целью в этом регионе является аэродром дальней авиации "Моздок", где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС еще с советских времен.

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