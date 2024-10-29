Мощный пожар на месте прилета: дрон атаковал университет спецназа в Чечне

Крыша здания загорелась на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе.

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В Гудермесе атакован университет спецназа / t.me/akovalenko1989

Коротко:

БПЛА ударил по университету спецназа в Гудермесе

Кадыров заявил об атаке дрона

В стране-агрессоре РФ был атакован Российский университет спецназа, расположенный в Чеченской республике утром во вторник, 29 октября.

Об атаке сообщил в своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"В Чечне атакован университет спецназа Кадырова", — написал он.

Крыша здания загорелась на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе после атаки беспилотника с воздуха, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, которого цитируют росСМИ.

При этом Кадыров утверждает, что после атаки в 6:30 загорелась крыша пустующего здания, а жертв и пострадавших якобы нет.

"Следственные органы занялись расследованием происшествия и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме", — написал он.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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