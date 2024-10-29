Мощный пожар на месте прилета: дрон атаковал университет спецназа в Чечне

Коротко:
- БПЛА ударил по университету спецназа в Гудермесе
- Кадыров заявил об атаке дрона
В стране-агрессоре РФ был атакован Российский университет спецназа, расположенный в Чеченской республике утром во вторник, 29 октября.
Об атаке сообщил в своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"В Чечне атакован университет спецназа Кадырова", — написал он.
Крыша здания загорелась на территории Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе после атаки беспилотника с воздуха, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, которого цитируют росСМИ.
При этом Кадыров утверждает, что после атаки в 6:30 загорелась крыша пустующего здания, а жертв и пострадавших якобы нет.
"Следственные органы занялись расследованием происшествия и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме", — написал он.
Кто такой Рамзан Кадыров
Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.
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Смотрите видео - расстрел Росгвардии в Чечне:
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