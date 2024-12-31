Разговор между Трампом и Путиным: Яковенко озвучил неожиданный сценарий

Путин, скорее всего, будет до последнего утверждать, что войну начала не Россия.

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Несмотря на возможность начала диалога, боевые действия не прекратятся / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

Что сказал Яковенко:

Разговор Трампа и Путина неизбежен

Путин хочет переложить ответственность за срыв переговоров на Украину

Кремлевский диктатор может согласиться на переговоры, но не с Зеленским

После избрания Дональда Трампа президентом США все больше разговоров в информационном пространстве о его возможном разговоре с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Вероятнее всего, когда диалог между политиками таки состоится, Путин будет пытаться дискредитировать Украину и президента Владимира Зеленского, мол, это именно Киев не хочет переговоров. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко. При этом разговор Путина и Трампа он называет практически неизбежным.

"Неважно, в каком формате это произойдет. Главное, что разговор точно состоится. Путин во время диалога с Трампом будет сваливать все на Украину, которая, мол, никак не соглашается на мирные переговоры и заявит о своем согласии на переговорный процесс", - считает оппозиционер.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

При этом Яковенко не исключает то, что Путин даже согласится на переговоры с представителями Украины, но не непосредственно с президентом Зеленским.

"Возможно, в одной из стран будут организованы переговоры, в которых примут участие представители Украины и России с посредниками из США или других государств. Сядут и будут разговаривать до тех пор, пока не надоест", - отметил он.

В то же время боевые действия, ракетные и дроновые атаки в Украине не прекратятся. Но Путин понимает, что ему надо действовать осторожно, ведь разрывать отношения с Дональдом Трампом диктатору нельзя.

Смотрите видео о том, будет ли Путин пытаться обмануть Трампа:

Переговоры с Путиным - что известно

Напомним, аналитики ISW сообщали, что российский диктатор Владимир Путин отверг предложение, которое разрабатывает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, относительно возможного мирного плана.

Накануне, как писал Главред, известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что горячая фаза войны якобы должна завершиться 30 декабря "исторической встречей" будущего президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии он также сообщил, что во время "исторической встречи" должны были быть "закреплены определенные моменты". Стороны якобы хотели договориться о прекращении огня на линии соприкосновения, прекращении применения дронов, артиллерии и тому подобное. Однако заявленная Гордоном встреча не состоялась.

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951, Москва) - российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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