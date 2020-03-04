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"Искусство вне политики!": Jerry Heil поддержала Россию на Евровидении 2020

4 марта 2020, 12:20

Украинская певица Jerry Heil в ватнике написала слова поддержки в адрес российской группы Little Big на Евровидение 2020

Jerry Heil
Jerry Heil поддержала Россию / Instagram

Участница отбора на Евровидение 2020 от Украины, которую захейтили за песню Vegan, Jerry Heil решила высказать свое мнение об участнике от России группе Little Big.

Jerry Heil написал сообщение в Instagram, которое произвело большой резонанс.

"Мне кажется, или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?", - написала она и дала ссылку на страницу Little Big.

При этом Jerry Heil для фото подобрала образ в курточке-ватнике и кожаной косынке - образе похожем на Maruv, которую регулярно обвиняют в поддержке России.

Не все поклонники Jerry Heil поддержали ее заявление, и тем более не заметили иронии. Ее жестоко обвинили в поддержке России, а многие даже написали о том, как на Донбассе умирают украинцы, пока кто-то другой поддерживает Россию в тылу.

"Искусство вне палітікі! Рускіє братушкі!", "Логический прогноз. Little Big действительно зрелищные и артистические. Дело не в политических убеждениях, а в оценке талантливости всех участников", "когда зад подгорает уже который день от проигрыша", "Сейчас бы поддерживать участника без песни", "little big band - це якась пародія на рейв. Циген циген ай лю-лю, айнц, двайн i'm not alcoholic . Как это можно слушать?", "Мне кажется, тебе стоит поехать в Золоте и там поддержать оккупантов. У тебя нет уважения к тем, благодаря кому ты живешь в мирном тылу, не прячась от русских снарядов", "Думал, будете за Go-A болеть? Или хотя бы за Украину", - пишут ей в комментариях.

То ли это глючит Instagram, то ли девушка скрывает или удаляет комментарии, но сделать нормальные скриншоты пости нереально, потому что каждые пару минут они меняются на ее странице.

Напомним, Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big.

Бывшая "прокурор Крыма" Наталья Поклонская уже признала поездку Little Big на Евровидение - главной духовной скрепой года.

новости шоу бизнеса Евровидение 2020 Jerry Heil
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