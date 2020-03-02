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Little Big представит Россию на Евровидении 2020

2 марта 2020, 20:47

Первый Канал принял решение по поводу представителя России на Евровидении 2020.

Liggle Big представит Россию на Евровидении 2020
Little Big представит Россию на Евровидении 2020 / телеграм

Почти неделю спустя скандала с Александром Панайотовым, Первый канал России таки принял решение с участником на Евровидение 2020.

Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга

"Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию. Мы поначалу обрадовались, потом пришел страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать все, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены", - сказал лидер коллектива Илья Прусикин

Ранее в сети обсуждали скандал, который поднялся из-за того, что кто-то пустил утку о поездке от России на Евровидение Александра Панайотова.

В итоге,  Александр Панайотов заявил, что это фейк, и он никуда не едет.

Напомним, что Украина может пропустить Евровидение-2020, потому что нет денег проспонсировать и организовать выступление.

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