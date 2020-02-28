Украина не поедет на Евровидение - подробности скандала

Евровидение 2020 для Украины под угрозой / СТБ

Национальный канал UA:перший неожиданно признался, что не способен обеспечить финансовую поддержку Евровидению 2020 и ряду других международных мероприятий, так как счета компании заморожены в результате судебного иска.

Примечательно, что решение о заморозке счетов по времени было принято 18 и 20 февраля.

"Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", - говорится в документе.Читайте такжеЕвровидение 2020 могут отменить из-за коронавируса

Компания почти неделю не делала официальных заявлений о заблокированных счетах. Сейчас же, Евровидение под угрозой посещения и трансляции, если только, другой канал не возьмет на себя обязательства. Ранее пресс-службы СТБ и UA: Перший писали, что СТБ занимается отбором, а UA: Перший - поездкой на Евроивдение.

Само участие Украины уже не под вопросом - необходимые финансовые взносы канал сделал еще летом 2019, но организация поездки группы Go-A и трансляция шоу в Украине требует новых юридических договоров и партнеров.

Кроме того, ситуация такова, что арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участие Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов Суспільного.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, поскольку заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: Перший, UA Культура), всех региональных каналов Суспільного, диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Українське радіо, UA Радіо Промінь и UA: Радіо Культура).

Оказывается, руководство UA: Перший уже неделю просит увеличить финансирование от Кабмина, чтобы покрыть расходы на суды и сборы. В противном случае, почти весь бюджет на 2020 году пойдет на оплату штрафов.

Ранее НОТУ сделало заявление о блокировки счетов канала UA: Перший по причине судебного иска о взыскании долгов в пользу компании "Евроньюз".