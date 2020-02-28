Олимпиада и Евровидение - под вопросом: на Суспильном сделали громкое заявление

На счета Суспильного наложили арест / Фото suspilne.media

Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об аресте своих счетов, в результате приостановлена работа Суспильного, что ставит под угрозу трансляции Олимпийских игр 2020 и подготовку к Евровидению 2020.

Счета были арестованы по решению суда, говорится в заявлении НОТУ. В решении суда говорится, что Суспильне должно уплатить долг акционерному обществу Евроньюс в размере более 10,5 млн евро и 73,08 тысяч гривен судебного сбора в рамках производства, которое было открыто Министерством юстиции Украины.

"Министерство юстиции открыло исполнительное производство о взыскании с Суспильного долга в сумме 10 миллионов 591 тысячи 224 евро 48 центов и 73 тысяч 80 гривен судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews", – говорится в сообщении на странице вещателя в Facebook.

Уточняется, что Суспильне получило этот долг как правопреемник прав от государственной Национальной телекомпании Украины, которая больше не существует.

"Сотрудничество бывшей государственной НТУ с Евроньюс началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующего судебного процесса", - пояснили в НОТУ.

Напомним, в прошлом году сообщалось об обысках в офисе ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины.