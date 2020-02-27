Александр Панайотов не поедет на Евровидение 2020

Александр Панайотов / Instagram

Александр Панайотов неожиданно подал голос, чтобы решительно присечь новость, которая распространяется в сети - о том, что украинец по происхождению Александр Панайотов станет представителем России на Евровидении 2020.

Панайотов в своем Инстаграм назвал новость о поездке на Евровидение "вбросом" неназванного паблика.

"Ребят. Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в Инстаграм был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от России на Евровидении", - пишет Панайотов.Читайте также"Слезы моих неудач": певец из Украины представит Россию на Евровидении-2020

Он решительно заявляет, что ничего не знает о поездке на Евровидение, и ему никто ничего не говорил.

"Сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации. Единственный источник, который достоверно огласит участника от России - это Первый канал, который, как известно, никакой информации и никаких комментариев на этот счёт не давал. Я, в свою очередь, также никакой информацией не владею. Я не знаю кто, а главное ЗАЧЕМ, это делает ( хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично", - подчеркнул российский певец.

Ранее на прошлой неделе Украина определилась со своим представителем на Евровидение 2020 - группа Go-A с песней Соловей поедет в Нидерланды.