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"Русский разлом преодолен": Поклонская признала Little Big духовной скрепой "русского мира"

3 марта 2020, 14:29

Наталья Поклонская приписала группе Little Big мессианскую миссию на Евровидение-2020.

Поклонская
Поклонская оценила группу  Little Big / "НТВ"

Бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская приступила к раскрутке рейв-группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении 2020. Бывшая депутатка Госдумы решила сравнить Илью Прусикина с Лениным, и намекнула, что наконец-то "русский мир" получил ту духовную скрепу, которая все поменяет.

О своем впечатлении от группы Little Big Наталья Поклонская написала в своем телеграм-канале.

"Ну, как сказал бы классик: "Скибиди уа-па-па". Россию на "Евровидении" представит чумовая группа Little Big". Вот какая интересная история. Сначала был один Ильич — он стал мумией. Теперь ему на смену уже пришёл наш новый Ильич — правильный, молодой и свежий. Я имею в виду Илью Прусикина — лидера группы Little Big", - заявила экс-прокурор.

Поклонская объявила, что данная поездка - большая победа для "Великой России", и наконец "великий русский разлом" соединит нужная скрепа.

"Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой... Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на "Евровидение" поедут как раз парни из мира "этих ваших интернетов". Можно смело сказать, что два разных мира признали друг друга и теперь будут существовать в неразрывной спайке. Этот великий русский разлом преодолён". А в Little Big я не сомневаюсь — они всему миру под "Калинку" покажут, что такое "From Russia with Love", - пишет Поклонская.

Ранее Первый канал официально подтвердил, что Little Big поедет на Евровидение 2020 от России.

Ранее эту роль приписывали украинскому исполнителю Александру Панайотову, чем подняли скандал сразу на несколько стран. Но в отличии от Little Big, Панайотов официально опроверг, что он едет на Евровидение 2020.

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