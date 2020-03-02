"Теряете страну": "няш-мяш" распсиховалась из-за новых правил выезда в РФ для украинцев

Наталья Поклонская / "НТВ"

Бывшая прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская не смогла промолчать по поводу ужесточения правил выезда из Украины в РФ. Так, она едко заявила, что украинские паспорта скоро уже не будут нужны в угоду ЕС и США.

"А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить все самое дорогое и ценное? Ведь там хотят стереть память о наших дедушках и бабушках, которые погибли, сражаясь с фашистами... Бандеровцев — понять и простить... И не надо ходить на парады Победы... Ведь это же не по фэншую нового государства! А если кто-то посмеет сказать, что украинцы и россияне — братский народ, то... "Не смейте так говорить! Это госизмена! Вы предатель!" - возмутилась в своем Telegram-канале няш-мяш.

При этом в своих маразматичных рассуждениях пособница оккупантов указал, что "обычный паспорт гражданина Украины не сулит ничего хорошего... да и не имеет ничего общего с настоящей Украиной... Это путь к саморазрушению".

"Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина. После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины...", - завершила свой монолог Поклонская.

Как ранее сообщал Главред, новые правила пересечения границы с Российской Федерацией в воскресенье, 1 марта, вступили в силу.