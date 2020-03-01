Украина ужесточила правила выезда в РФ: подробности

Загранпаспорт Украины / passport.kh.ua

Новые правила пересечения границы с Российской Федерацией в воскресенье, 1 марта, вступили в силу. Так, украинцы больше не смогут использовать внутренние паспорта для выезда в РФ – на таможне необходимо предъявить загранпаспорт.

Сообщается, что изменения вызваны постановлением Кабинета министров "О действие отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией" от 18 декабря 2019 № 1056.

"С 1 марта 2020 пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта)", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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Также в ведомстве напомнили о запрете пересечения границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на временно оккупированной территории.

"Граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находиться на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска через государственную границу Украины без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ТОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, Евросоюз не признает российские паспорта, выданные жителям Крыма после российской аннексии в 2014.