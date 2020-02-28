В ЕС рассказали, почему не будут признавать выданные в Крыма паспорта РФ

Российские паспорта / YConsult

Страны, входящие в Евросоюз, не признает российские паспорта, выданные жителям Крыма после российской аннексии в 2014-м.

Соответствующее сообщение содержится в заявлении ЕС, которое было опулбликовано во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене (Австрия).

"Мы обеспокоены политикой введения гражданства Россией на оккупированном полуострове, а также незаконной экспроприацией местных украинских активов. ЕС напоминает свою позицию относительно непризнания российских паспортов, выданных жителям оккупированного полуострова после его аннексии, и призывает другие государства-участники действовать аналогичным образом", – отмечается в документе. Кроме того, в ЕС добавили, что российские выборы, проведенные в сентябре прошлого года на полуострове, "были еще одним нарушением суверенитета Украины".

Напомним, ранее, в 2019-м, тогдашний спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял о том, что официальный Вашингтон не будет признавать российские паспорта, выданные в ОРДЛО и в аннексированном Крыму.