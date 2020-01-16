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Тысячи их: в Москве побахвалились тем, сколько украинцев получили паспорта РФ

16 января 2020, 12:52

Россияне не упускают возможностей перетянуть как можно больше украинцев под "руку Кремля".

паспорт, Россия
Российские паспорта / УНИАН

Количество граждан Украины, которые получили российские паспорта, за минувший год составило 0,5 млн человек.

С таким заявлением в четверг, 16 января, выступила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает РИА Новости. По словам чиновницы, такое количество украинцев почти в два раза больше, чем в 2018-м (тогда было около 270 тысяч.

Казакова также утверждает, что прирост в основном был достигнут за счет жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов РФ для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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