Тысячи их: в Москве побахвалились тем, сколько украинцев получили паспорта РФ

Российские паспорта / УНИАН

Количество граждан Украины, которые получили российские паспорта, за минувший год составило 0,5 млн человек.

С таким заявлением в четверг, 16 января, выступила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, сообщает РИА Новости. По словам чиновницы, такое количество украинцев почти в два раза больше, чем в 2018-м (тогда было около 270 тысяч.

Казакова также утверждает, что прирост в основном был достигнут за счет жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов РФ для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.