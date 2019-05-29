Российские паспорта для жителей ОРДЛО заблокируют в США

Паспорта РФ заблокируют в США / Фото: УНИАН

Российские паспорта, которые с 24 апреля по упрощенной процедуре разрешил получать жителям неподконтрольных украинской власти районов Донбасса президент РФ Владимир Путин, не будут признавать в Соединенных штатах Америки, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Волкер назвал действия России "провокативным шагом" и выразил сомнение в том, что украинцы, которые и так "достаточно страдают от российской оккупации на Донбассе", массово пойдут за псевдопаспортами, передает Радио Свобода.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Читайте такжеХорошая мина при плохой игре: почему ЕС не накажет Россию за выдачу украинцам паспортовРанее стало известно, как в ЕС заблокируют паспорта РФ для жителей ОРДЛО.

Такжне ранее в "ДНР" боевики сформировали специальный отдел для работы с документами, который будет раздавать российские паспорта. До этого, в конце 2018-го, Владимир Путин своим указом убрал препятствие для удаленной раздачи российских паспортов в Украине. С тех пор он самолично определяет категории граждан иностранных государств, которые в упрощенном порядке смогут получать российское гражданство.