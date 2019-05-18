Стало известно, как в ЕС заблокируют паспорта РФ для жителей ОРДЛО

В ЕС могут анализировать паспорта РФ по серии и номеру / РБК

Семь стран Евросоюза активно выступают за разработку механизма идентификации паспортов, которые Россия раздает на оккупированном Донбассе.

Например, может быть запущен анализ по серии и номеру документа или сопоставление данных: даты получения, регистрации и справки с оккупированных территорий Украины. При таких ситуациях консульским сотрудникам, которые будут одобрять решение о выдаче визы, не будет трудно определить, как же был получен этот паспорт, пишет ТСН.

"Европейский союз действительно довольно креативный. И что еще интересно — вспомните, всегда были разговоры о том, что те европейские санкции будут отменены за полгода, их отменят за два года, но они держатся пять лет, и они усиливаются. Конечно, украинцы могут сказать — большинство людей под санкциями — они никто, они никогда не будут ездить в ЕС все равно. Но даже символично — вместо отмены, санкции понемногу ежегодно ужесточаются", - подчеркнул глава брюссельского офиса Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.