Украинцам, получившим паспорта России, грозит наказание от ЕС — журналист

Украинцам, получившим паспорта РФ, грозят санкции ЕС, сообщил журналист / Фото: УНИАН

Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что послы Евросоюза обсудили вопрос о выдаче российских паспортов жителям захваченной части востока Украины.

Семь стран-членов ЕС хотят, чтобы за паспорта РФ были введены санкции, написал журналист в своем аккаунте в Twitter.

По его данным, комиссии поручили изучить возможность введения запрета на въезд в Евросоюз украинцам, которые получили российские паспорта.

"Послы ЕС обсудили вопрос о выдаче паспортов России на востоке Украины. Семь государств-членов хотят санкций… они поручили комиссии изучить возможность запрета на въезд в ЕС гражданам с этими паспортами", — сообщил Йозвяк.Читайте такжеВ Кабмине назвали наказание, грозящее жителям "Л/ДНР" за получение паспортов России

Напомним, в Украине прошли выборы президента 2019, действующий президент Петр Порошенко проиграл, а победил с большим отрывом Владимир Зеленский.

После выборов президента Украины 2019 глава России Владимир Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция. В конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.