Савченко: Выдача российских паспортов в "Л/ДНР" – исключительно наши недоработки

14 мая 2019, 09:18

Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса, считает нардеп.

Надежда Савченко
Савченко: Выдача российских паспортов в "Л/ДНР" – исключительно наши недоработки / comments.ua

Внефракционный нардеп Надежда Савченко прокомментировала ситуацию вокруг выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

По ее словам, в сложившейся ситуации есть и вина Киева.

"Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса. Этой возможностью воспользовалась Россия… Все, в чем выигрывает наш враг — это исключительно наши недоработки", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР". Украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа".

Как сообщалось, ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе. При этом он утверждается, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

В начале мая глава МИД Украины Павел Климкин аноснировал "действенный ответ" на выдачу российских паспортов, а предложенные шаги станут для Кремля "сюрпризом".  На следующий день после заявления Климкина Кабмин принял решение не признавать паспорта, выданные Украинской на территории ЛНР и ДНР. Также было решено "обратиться к партнером" с просьбой о непризнании таких паспортов при пересечении границ других стран.

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