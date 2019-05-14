Савченко: Выдача российских паспортов в "Л/ДНР" – исключительно наши недоработки / comments.ua

Внефракционный нардеп Надежда Савченко прокомментировала ситуацию вокруг выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

По ее словам, в сложившейся ситуации есть и вина Киева.

"Украина попросту не открыла окно возможностей для жителей Донбасса. Этой возможностью воспользовалась Россия… Все, в чем выигрывает наш враг — это исключительно наши недоработки", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин принял закон о выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь Украина объявила незаконными российские паспорта жителей "ЛДНР". Украинцы, получившие российские паспорта в ДНР и ЛНР, могут быть лишены соцвыплат и пенсий, предупредил Владимир Гройсман.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа".

Как сообщалось, ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе. При этом он утверждается, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".