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"Душа горит адским пламенем": Самойлова раскрыла реальную ситуацию в семье

18 марта 2020, 21:58

Жена репера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото сына и рассказала о жутких подробностях ее семейной жизни.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова / Instagram

Жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова показала трогательное фото месячного сына и рассказала, что проблемы в семье с Джиганом не пропадают, а только больше нагнетаются.

"Сегодня месяц Давидику. Со всеми этими событиями,я даже не смогла рассказать вам какой он мой сын. Мы должны были быть максимально счастливыми ,Но так случилось что это худший месяц в моей жизни.Резко стало рушиться всё что строилось 10 лет.не знаю что ещё можно сказать...снимать беззаботные сторис я просто не могу пока что ,грузить вас своими печалями не хочу.делать вид что ничего не случилось я не собираюсь,но и рассказывать всё в соц сетях ,не буду.так же как и ходить на всякие передачи и тд .Ситуация усложняется тем,что Мы всё ещё не можем вылететь домой.я устала,мой уровень энергии на минусе,моя душа горит адским пламенем .Но я уже целый месяц Мама самого милого и любимого мальчика на свете )", - говорится в сообщении.

Примечательно, что только за пару часов до этого Джиган снимал сторис, как он беззаботно гуляет у своего дома с бассейном, и мило общается с женой Оксаной Самойловой.

Самойлова Джиган новости шоу бизнеса
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