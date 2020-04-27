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Джиган и Оксана Самойлова снова вместе

27 апреля 2020, 13:19

Скандальный любитель наркотиков и домашнего насилия Джиган шокировал общественность очередной выходкой.

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова / Instagram

Репер Джиган, которого бросила жена Оксана Самойлова, публично объявил о воссоединении.

Джиган заявил, что они с Оксаной Самойловой снова вместе в своем Instagram.

Джиган анонсировал свою новую песню, но встретил море хейта от пользователей сети, которые начали писать о его разводе с Оксаной Самойловой.

"Джиган теперь как гдавная разведенка страны будет пилить треки", - написали ему в комментарии под анонсом новой песни.

В ответ Джиган неожиданно заявил, что они с Оксаной Самойловой снова вместе.

"Не дождёшься уже вместе", - написал он в ответ.

Причем, прошло уже несколько часов, а официального подтверждения или опровержения от самой Оксаны Самойловой еще пока нет.

Напомним, 31 марта 2020 Оксана Самойлова заявила, что подает на развод с Джиганом.

Несколько месяцев назад Оксана Самойлова намекнула, что между ними с Джиганом произошло нечто ужасное.

Перед этим ходили слухи, что Оксана Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав за какой-то его поступок в отношении ее и детей.

После этого Джиган опубликовал видео, на котором показал, что у них якобы все хорошо, и они помирились с Самойловой.

По неподтвержденным слухам, Джиган принял наркотики, и избил Оксану Самойлову, а потом "отходил" в рехабе.

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