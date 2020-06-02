Развод отменятся - Оксана Самойлова надела обручальное кольцо

Оксана Самойлова / Instagram

Российская модель Оксана Самойлова снова надела обручальное кольцо - она записала трогательное видео с сыном Давидом, на котором продемонстрировала крупным планом.

На видео в своем Instagram Оксана Самойлова тетешкает крошку-Давида, и если обратить внимание не только на хохот карапуза, то можно заметить ее обручальное кольцо, которое Самойлова носила до марта.

После своего признания о безумии в семье, Оксана сняла кольцо, хотя до выходом Джигана оно занимало законное место.

Теперь спустя ее публичного разъяснения о том, что происходит в ее семье, девушка впервые продемонстрировала то же кольцо.

Хотя еще 4 дня назад на пальце Самойловой не было никаких обручальных колец.

Напомним, 25 мая Оксана Самойлова публично объяснила, что происходит между ними с Джиганом, и намекнула, что развод вроде как идет своим ходом, но будут ли разводится - еще не решено.

Как известно, 31 марта Оксана Самойлова заявила, что подает на развод - по ее словам, она уже несколько месяцев не может что-то терпеть в их семейных отношениях. В свое время она намекнула, что между ними с Джиганом произошло нечто ужасное.

Джиган в соцсетях рассказывает, что у них все хорошо, и они вместе.

Новый поступок Самойловой не оставит спокойными никого из ее фанатов.